A distanza di poche ore dall’inizio della nuova edizione di Temptation Island sono stati rivelati le tentatrici e i tentatori che prenderanno parte al reality show.

Chi sono le tentatrici di Temptation Island

Martedì 10 settembre su Canale 5 parte la nuova edizione di Temptation Island, già attesissima dal grande pubblico. Alla conduzione del reality show ci sarà nuovamente Filippo Bisciglia e in questi giorni la produzione ha già annunciato le 7 coppie che partiranno per un viaggio nei sentimenti. In attesa di scoprire cosa accadrà, oggi sono stati rivelati le 13 tentatrici e i 13 tentatori che prenderanno parte al programma. Andiamo dunque a fare la loro conoscenza, partendo proprio dalle single.

Nel cast del reality troveremo Julia, 27 anni originaria di Enna. Vive in provincia di Cuneo dove lavora come broker nel settore auto. C’è poi Michelle, 20 anni della provincia di Lodi. Fa l’estetista e in futuro vorrebbe aprire un suo centro. E ancora troviamo Silvy, 20 anni di Roma. Studia all’università e vorrebbe specializzarsi in psicologia clinica. Facciamo poi la conoscenza di Alessia, 25 anni vive della provincia di Fermo. Ama andare in palestra e al mare.

LEGGI ANCHE: Achille Costacurta si racconta: “Sono stato in un centro penale, Ho provato quasi tutte le droghe”

Tra le tentatrici di Temptation Island c’è anche Valery Coda, che il pubblico di Canale 5 conosce già molto bene. La 24enne torinese è stata infatti una delle corteggiatrici di Daniele Paudice. Nel cast troviamo poi Camilla, 29 anni di Firenze. Ama la natura, gli animali, allenarsi e camminare nelle campagne. C’è anche Sofia, 27 anni di Milano. Studia scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali.

E ancora, Raffaella, 25 anni, pugliese. Ha una laurea triennale in lingue e una specialistica in lettere. Tra le tentatrici ci sono anche Ludovica, 21 anni nata a Caserta, studia giurisprudenza e vorrebbe diventare avvocato, e Saretta, 23 anni nata a Perugia, lavora in un’azienda di abbigliamento.

Facciamo poi la conoscenza di Silvia, 35 anni, cagliaritana. È architetto. Nel cast c’è anche Roberta, 39 anni nata a Sanremo, si è laureata in Lettere e Filosofia e in seguito ha preso una seconda laurea in podologia. Infine troviamo Jasmine, 25 anni nata in Sicilia. Fa la commessa in un negozio di abbigliamento sportivo.

Chi sono i 13 tentatori

Andiamo ora a fare la conoscenza dei 13 tentatori di Temptation Island. Giovanni De Rosa, 28 anni di Napoli. Gestisce un autonoleggio. John Zunda, 30 anni di Reggio Emilia. Lavora come impiegato in un’azienda specializzata nell’assicurazione del credito. Yousif Elshafie, 33 anni di Roma. Con i fratelli hanno un ristorante nel quale lavora come chef e come barman. Suo fratello minore è Fouad, ex tentatore di Gabriela Chieffo.

Alessandro, 42 anni di Napoli. È laureato in scienze motorie e lavora come personal trainer. Daniel, 27 anni viene dalla provincia di Imperia. Ha un’impresa edile di famiglia a Montecarlo. Alex Sartirana, 33 anni di Milano. Si occupa dell’amministrazione della carrozzeria di famiglia. Valentino Leonardi, 31 anni della provincia di Brescia. È un impiegato tecnico e lavora anche personal trainer.

Le tentatrici e i tentatori di Temptation Island pic.twitter.com/fKGNGU1mHT — disagiotv (@disagio_tv) September 9, 2024

Tra i tentatori di Temptation Island troviamo poi Anto Anastasi, 32 anni, siciliano. Lavora come store manager in un negozio di abbigliamento. Bruno Topolini, 32 anni della provincia di Reggio Emilia. Ha 4 agenzie immobiliari insieme a 2 soci. Edoardo Gullino, 24 anni della provincia di Cuneo. Fa il giardiniere nell’azienda di famiglia. Stefano Tediosi, 32 anni di Milano. Fa il barista. Francesco Fulloni, 23 anni della provincia di Verona, è uno store account manager per un’azienda di dolciumi.

Infine tra i tentatori troviamo Daniele Capuana, 38 anni della provincia di Pisa. Il pubblico lo ha già visto a Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatore di Ida Platano.