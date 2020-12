Storica fidanzata di Temptation Island annuncia di essere incinta

Correva l’anno 2015 e come ogni anno quell’estate andava in onda Temptation Island con l’edizione numero 3. Tra le varie coppie c’era quella formata da Roberta Mercurio e Flavio Zerella. I fan più accaniti ricorderanno questa coppia, che partecipò al programma con alle spalle una relazione di 6 anni. Lui si avvicinò molto ad una tentatrice e arrivò addirittura a farsi un tatuaggio insieme. Uscirono comunque insieme dal docu-reality e continuarono la loro relazione tra la sorpresa e l’indignazione del pubblico, considerando quanto si fosse comportato male lui nei confronti di lei.

Nell’estate del 2019, poi, avevano addirittura annunciato il loro matrimonio, ma qualcosa è andato storto, poiché a dicembre dello scorso anno hanno terminato la loro relazione. Fu proprio Roberta ad annunciare la fine del rapporto, dicendo che aveva capito che aveva bisogno di pensare a se stessa ed essere finalmente felice.

Questa felicità Roberta Mercurio l’ha trovata e l’ha fatto lontano da Temptation Island. Lei sta con il calciatore Luca Cardirola che gioca nel Benevento. Fu proprio lei ad annunciarlo a luglio di quest’anno, ma la relazione c’era già da un po’ di tempo. Oggi Roberta ha da raccontare un’altra gioia nella sua vita, infatti ha rivelato di essere incinta.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto con il compagno Luca e il pancino in mostra. Lo scatto è stato accompagnato da un lungo post molto dolce:

Erano le 6:00 di mattina del 4 ottobre quando ho scoperto che dentro di me stava nascendo una nuova vita. Luca era in ritiro e le mie gambe tremavano, il cuore batteva forte ed ero invasa da un mix di emozioni. Ansia, gioia, preoccupazione, euforia, incredulità e soprattutto tanta tanta felicità. Ho sempre detto che Caldi è stato un dono del Signore, la luce alla fine del tunnel, il compagno perfetto, l’amore che ho sempre desiderato. Ed è vero quando dicono che “l’amore genera amore”. E tu piccolino/a ne sei la prova. Tu e il tuo papà ne siete la prova. Mi avete cambiato la vita, siete la cosa più bella che mi sia mai capitata e vi amerò per sempre, immensamente. Mamma e papà ti aspettano.