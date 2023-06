NEWS

Debora Parigi | 17 Giugno 2023

Temptation Island

Roberta Mercurio di Temptation Island ha sposato un calciatore di Serie A

Era il 2016 quando Roberta Mercurio con il fidanzato di quel tempo Flavio Zerella partecipò a Temptation Island. Per chi magari non ricordasse l’edizione, si tratta della stessa in cui tra le fidanzate c’era anche Georgette Polizzi. Il percorso di Roberta e Flavio nel programma si concluse in modo burrascoso, ricordiamo ad esempio lui che si era avvicinato molto a una tentatrice facendosi con lei un tatuaggio. Comunque la coppia decise di darsi una seconda possibilità, ma alla fine la relazione si è conclusa nel 2019.

Dalla fine di quella storia Roberta ha ritrovato la felicità e ha intrapreso una relazione con un noto calciatore del Monza: Luca Caldirola. I due nel 2021 sono diventati genitori della piccola Camilla e adesso sono convolati a nozze. La coppia si è infatti sposata giovedì 15 giugno e proprio lei ha dato l’annuncio sul suo profilo Instagram mettendo anche un serie di foto.

Alla cerimonia e al ricevimento successivo erano presenti ex volti di Temptation Island, tra cui proprio Georgette Polizzi e il marito Davide Tresse. Anche loro sui propri profili Instagram hanno pubblicato vari contenuti dell’evento.

Per chi invece si stesse chiedendo che fine abbia fatto l’ex Falvio Zerella, possiamo dirvi che anche lui ha ritrovato l’amore. E tra l’altro con un altro ex volto del programma estivo di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Nunzia Sansone che partecipò però a un’altra edizione. La coppia ha una figlia, Dea, anche lei nata nel 2021. E pare che stiano progettando le nozze che potrebbero avvenire, secondo le loro dichiarazioni, nel 2025.