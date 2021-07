1 Il grosso spoiler del tentatore

Temptation Island ormai è agli sgoccioli. Questa sera su Canale 5 andrà in onda l’ultimissima puntata dove assisteremo ai due falò di confronto rimasti e scopriremo, dopo alcune settimane, come vanno le cose per le coppie. Che risvolti ci saranno? Stasera avremo tutte le risposte del caso.

Intanto Luciano Punzo ha organizzato una diretta su Instagram con altri tentatori. Insieme a lui Luca Mancini, Giuseppe Ambrosio, Davide Basolo e Samuele Crielesi. I personaggi menzionati hanno chiacchierato del più e del meno, ma sembra che a uno di loro sia sfuggita qualche dichiarazione di troppo. Non è stato specificato chi dei cinque abbia fatto questo spoiler, ma uno di loro ha fatto sapere che tutti sono usciti da Temptation Island da single, senza cambiare quindi il proprio status sentimentale.

A riportare la notizia è stato Amedeo Venza nel proprio profilo Instagram:«Uno dei tentatori poco fa in una diretta ha spoilerato sulla loro situazione attuale: “Siamo usciti tutti single”. 118 per le fidanzate che pensavano di aver trovato l’amore della loro vita ahahahah», ha scritto nelle scorse ore.

Storia Instagram di Amedeo Venza

Al momento quindi non è chiaro a chi dei single di Temptation Island sia sfuggito cosa è accaduto dopo la fine del programma. Non sappiamo nemmeno se si è trattata di una semplice battuta per eludere i chiacchiericci. Ma sta di fatto che ciò potrebbe essere indicativo per alcune delle coppie che hanno intrapreso una conoscenza approfondita con i single. Per averne la conferma, però, attendiamo la puntata finale di questa sera.

Continua per altre news su Temptation Island…