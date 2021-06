Temptation Island: tra i tentatori anche un’ex corteggiatore di Angela Nasti

1 Luca Vetrone a Temptation Island

Mercoledì 30 giugno debutta finalmente su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island, che è attesissima dal grande pubblico Mediaset. Anche quest’anno alla conduzione del reality ci sarà Filippo Bisciglia, che è pronto a guidare i protagonisti attraverso un tortuoso viaggio nei sentimenti, e senza dubbio non mancheranno emozioni e colpi di scena. Solo poche ore fa intanto le registrazioni sono ufficialmente terminate, e non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate, che anche stavolta non deluderanno i fan del reality. Nel mentre abbiamo anche già fatto la conoscenza delle sei coppie di quest’anno. In più abbiamo anche già appreso chi sono i tentatori e le tentatrici.

Proprio tra i single uomini c’è un volto che non è sconosciuto al fedele pubblico dei programmi di Maria De Filippi. A partecipare alla nuova edizione del reality come tentatore infatti c’è un ex corteggiatore di Angela Nasti, che come sappiamo solo due anni fa è stata tronista di Uomini e Donne. Parliamo di Luca Vetrone, noto tiktoker. Tuttavia la conoscenza tra i due non durò a lungo, e ben presto la Nasti si dedicò ad altri pretendenti.

Luca intanto lo scorso anno si è laureato in Scienze Motorie e Sportive, e prima di arrivare a Temptation Island e a Uomini e Donne ha anche preso parte a Mister Italia, dove ha vinto la fascia “Un bello per il cinema”. Nel mentre Vetrone ha anche un noto seguito sui social, in particolare su TikTok, dove è diventato una vera celebrità. A oggi infatti l’ex corteggiatore di Angela Nasti ha raggiunto quasi 1 milione di follower.

Ma come se la caverà Luca a Temptation e come si relazionerà alle fidanzate? Non resta che attendere la prima puntata per scoprirlo. Appuntamento su Canale 5 per mercoledì 30 giugno, come sempre alle 21.30.