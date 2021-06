Temptation Island: una ex Dama del Trono Over tra le tentatrici

1 Giulia Mastrantoni a Temptation Island

Manca poco ormai alla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, e tutto è pronto per il ritorno dell’amato reality di Canale 5. Solo poche ore fa intanto Raffaella Mennoia, da anni braccio destro di Maria De Filippi, ha comunicato che le riprese sono ufficialmente concluse e non resta dunque che attendere la messa in onda per scoprire cosa accadrà quest’anno. A tornare alla conduzione della trasmissione, come da tradizione, c’è Filippo Bisciglia, che promette un’edizione ricca di emozioni e colpi di scena. Negli ultimi giorni intanto i canali ufficiali del programma hanno svelato non solo le sei coppie in gara, ma anche i tentatori e le tentatrici che vivranno con i fidanzati e le fidanzate.

Ad attirare l’attenzione del web però è stata proprio una single, che il pubblico di Canale 5 conosce già molto bene. Parliamo di Giulia Mastrantoni, che solo qualche mese fa sedeva nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne. L’ex Dama, come qualcuno ricorderà, per diversi mesi ha frequentato ben due Cavalieri: Riccardo Guarnieri, tornato all’interno del dating show dopo la rottura con Ida Platano, e Michele Dentice.

Tuttavia entrambe le conoscenze non sono andate a buon fine, e così Giulia si ritrova ancora oggi single. Per questo motivo l’ex Dama del Trono Over ha deciso di cogliere al volo l’opportunità di partecipare a Temptation Island come tentatrice, e di certo ne vedremo delle belle.

Cosa accadrà nel villaggio dei fidanzati e come si relazionerà Giulia al reality? Non resta che attendere la prima puntata per scoprirlo. Appuntamento con Temptation e Filippo Bisciglia a mercoledì 30 giugno, come sempre su Canale 5 alle 21.30.