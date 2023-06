Temptation Island, tra le tentatrici l’ex fiamma di un noto ex tronista di Uomini e donne

NEWS

Debora Parigi | 26 Giugno 2023

Temptation Island Uomini e donne

L’ex fiamma di Eugenio Colombo è tra le tentatrici di Temptation Island 2023

Parte questa sera in prima serata l’edizione 2023 di Temptation Island. Filippo Bosciglia, il conduttore, sta già tenendo compagnia ai fan con tanti contenuti pubblicati sul suo profilo Instagram e su quello del programma. A tal proposito, in questi giorni sono stati mostrati, con foto di gruppo, i tentatori e le tentatrici. E qualche volto noto c’è già.

Tra i tentatori, ad esempio, troviamo due ex di Uomini e donne. Il primo è Daniele Schiavon, scelta di Giulia Quattrociocche. Il secondo è Andrea Della Cioppa, anche lui ex corteggiatore, questa volta di Veronica Rimondi che però non lo scelse. Ma qualche volto conosciuto c’è anche tra le tentatrici. E così molti, aguzzando bene la vista, hanno notato Greta Rossetti. Magari questo nome non vi dirà niente, ma si diciamo Eugenio Colombo già cambia qualcosa.

Greta, infatti, è stata un’ex fiamma del noto ex tronista di Uomini e donne. Dopo la fine della relazione con Francesca Del Taglia, a Eugenio furono affibbiati vari flirt, molti fake. Ma quello con Greta era vero, anche se non è durato tantissimo. La questione, adesso, è un’altra e cioè che ci sono delle segnalazioni su di lei dopo l’anticipazioni di questa presenza a Temptation Island.

Come riporta Amedeo Venza, secondo alcuni la Rossetti avrebbe sfruttato la relazione con Eugenio Colombo proprio per farsi spazio in TV. Un’utente ha infatti scritto a Venza: “Veniva dal mio stesso parrucchiere e diceva che aveva avuto la storia con Eugenio solo perché così aveva visibilità e si sarebbe fatta strada nel mondo dello spettacolo (quello che lei desiderava). In pratica lo usava per questo motivo. E disse anche che per lei lui era grande e con na famiglia alle spalle, quindi figurati se ci avrebbe mai fatto qualcosa di serio”.

Greta Rossetti avrà davvero detto così al parrucchiere? Questa ovviamente è solo la segnalazione di un’utente e va presa come tale.