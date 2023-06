Giorgia Soleri e Damiano David hanno trovato un accordo per i gatti: chi li terrà

NEWS

A chi sono affidati i gatti di Giorgia Soleri e Damiano David?

Ha molto incuriosito la rottura tra Giorgia Soleri e Damiano David. Si può dire che è stata inaspettatata dato che fino a pochi giorni prima si commentavano i post social con molto amore. E tra i vari gossip che sono usciti su questa rottura e sul dopo (altre relazioni comprese), chi segue il cantante e l’attivista si fa spesso una domanda: “ma i gatti?”.

Giorgia e Damiano, infatti, hanno due gatti insieme: Legolas e Bidet. Sono come dei “figli” e quindi i fan hanno chiesto spesso a lei se avessero un accordo su come gestire l’affidamento ora che non stanno più insieme. E la Soleri oggi, attraverso un box domande sul suo profilo Instagram, ha risposto: “Questa è probabilmente la domanda più gettonata. L’unico accordo è che i gatti sono di entrambi e Damiano può venire a trovarli quando vuole (che ci sia io o meno). Sono rimasti con me per una questione di comodità e di gestione di stile di vita”.

Giorgia Soleri è infatti rimasta a vivere nell’appartamento che condivideva con Damiano. E anche i gatti sono rimasti lì, dato che lui se ne può occupare meno visto che è sempre molto occupato con tour musicali ecc. E a proposito di dove vivere, c’è anche chi ha chiesto a Giorgia se avesse intenzione adesso di restare a Roma o trasferirsi a Milano. “Nel vicino futuro a Roma, poi onestamente non lo so”, ha spiegato l’attivista. “Sono molto combattuta, ma ho deciso di rimandare questo ragionamento a settembre”.

Infine la Soleri ha anche parlato della poligamia che aveva con Damiano. A chi le ha chiesto come si faccia a vivere in una relazione aperta e se ci sia magari della gelosia, lei ha risposto: “Le non monogamie etiche sono tantissime e tutte diverse, così come le persone all’interno della o delle relazioni. È impossibile rispondere generalizzando, ma in linea di massima sì, può accadere di provare gelosia. La domanda è: come scegliamo di comportarci in seguito?”. Inoltre ha spiegato che lei e Damiano non ne avevano mai parlato perché non si sentivano pronti a condividere questa cosa.