Tommaso e la tentatrice Giulia si sono baciati: la reazione di Valentina (VIDEO)

1 Il bacio tra Tommaso e Giulia a Temptation Island

Nella seconda puntata di Temptation Island 2021 c’è stata una vera e propria doccia fredda per Valentina. Dopo aver visto i video nella scorsa puntata, Tommaso si è sentito mancato di rispetto dalla fidanzata. Così si è avvicinato molto alla single Giulia. Tutto è nato per ripicca, ma poi si è trasformato in atro.

I due si sono avvicinati tanto fisicamente, fino a quando non sono andati insieme nella casa delle single, dove non ci sono le telcamere. Valentina ha visto tutto senza sapere cosa fosse successo, fino a quando Giulia non ne ha parlato con le altre tentatrici. Ed è in quel momento che ha detto che in quella casetta c’è stato il bacio. Ecco il video del momento:

In un secondo video, Tommaso ha organizzato una piccola sorpresa per il compleanno di Giulia e poi sono stati sotto le coperte. Probabilmente c’è stato un bacio anche in questo caso, perché dopo lui ha detto di aver fatto un casino.

Valentina è ovviamente rimasta sconvolta da tutto questo, capendo che tutto è inizato per una ripicca, ma lui non ha la maturità di fermarsi. E così l’estrema gelosia lo ha portato a non avere nessuna maturità.

Ma non è finita qui…