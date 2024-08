È diventato virale sul web il video di Tony di Temptation Island al suo arrivo in un locale. L’ex protagonista del reality show è arrivato accompagnato dalla sicurezza, come se fosse una star di Hollywood. Una scena che ha scatenato totalmente gli utenti.

Temptation, l’arrivo di Tony accompagnato dai bodyguard

Mentre tiene banco la vicenda della rottura dei Perletti, anche gli ex protagonisti di Temptation Island sono molto in voga ultimamente. Dopo il video di Raul che ha fatto il giro del web, un altro ex fidanzato sta facendo parlare di sé e facciamo riferimento a Tony Renda. Quest’ultimo infatti sta facendo diverse serate dopo la fine della trasmissione, ma un particolare non è sfuggito.

Il 41enne ha perso parte a Temptation Island insieme alla fidanzata Jenny. Se inizialmente sembrava che la coppia potesse prendere una strada differente, a distanza di un mese dalla fine del programma, sappiamo che stanno ancora insieme e sono felicemente uniti. Intanto la quotidianità per loro sembra procedere bene. Tony, per esempio, svolge le sue serate in giro per l’Italia alle quali partecipa anche la stessa Jenny delle volte. Un qualcosa che prima non avveniva.

Come detto, però, sui social è diventato virale un video condiviso anche da Deianira Marzano e pubblicato da una fan di Temptation Island presente. Nel filmato in questione si vede Tony arrivare alla serata, non da solo, ma accompagnato dai bodyguard. E, come vediamo, sono due/tre persone a circondarlo.

Tony di Temptation Island accompagnato dalla sicurezza – video Instagram Deiarina Marzano pic.twitter.com/YlKH1DkH6T — disagiotv (@disagio_tv) August 4, 2024

La scena del video, ha generato non pochi commenti da parte degli utenti, che hanno trovato un po’ eccessivo come un volto appena uscito da un programma abbia così tanta attenzione intorno a sé. Probabilmente per questione di ordine pubblico il locale ha preferito fare in modo che Tony di Temptation Island non arrivasse da solo ma, per l’appunto, accompagnato dalla security.