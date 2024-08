Nelle ultime ore Raul Dumitras ha postato sul suo profilo TikTok un simpatico video nel quale ha usato un audio di Jenny Guardiano. L’ex protagonista di Temptation Island così ha commentato la clip e la sua replica non è passata inosservata.

Nonostante Temptation Island sia giunto al termine, in questi giorni si sta ancora molto parlando dei protagonisti dell’ultima edizione del reality show. In particolare ad attirare l’attenzione del web è stato Raul Dumitras, che senza dubbio è stato uno dei principali volti del programma targato Maria De Filippi. Dopo la fine della relazione con Martina De Ioannon infatti sono arrivate diverse segnalazioni su Raul, che solo la scorsa settimana sembrava essere uscito allo scoperto con la single Nicole. Tuttavia il rapporto tra i due sembrerebbe aver già subito una brusca frenata e a oggi non è chiaro cosa stia accadendo tra loro.

Dumitras nel mente negli ultimi giorni è volato a Mykonos per festeggiare il suo compleanno e in vacanza con lei c’erano anche i fratelli dell’ex fidanzata Martina. Quest’ultima intanto è a sua arrivata sull’isola greca e così in molti hanno iniziato a parlare di un possibile riavvicinamento tra i due che attualmente però non è stato confermato. Sui social nel frattempo è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto sorridere il web.

Raul Dumitras ha infatti condiviso sul suo profilo TikTok un simpatico video nel quale ha utilizzato un audio di Jenny Guardiano. La clip ovviamente non è sfuggita agli occhi attenti del web ed è arrivata fino all’ex protagonista di Temptation Island, che a quel punto ha deciso di commentare. Con ironia così Jenny ha affermato: “Un folle fratello”.

@raul.dumitras Mamma dove lo ritrovi un pazzo folle furioso ♬ suono originale – alessiopiacere

La replica della Guardiano naturalmente ha attirato l’attenzione del web e le sue parole hanno fatto sorridere tutti gli utenti.