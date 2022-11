NEWS

Nicolò Figini | 10 Novembre 2022

Temptation Island

Il ritorno di Temptation Island

Qualche tempo fa era stato proprio Pier Silvio Berlusconi a rivelare perché Temptation ISlandnon sarebbe andato in onda nell’estate del 2022. Molti spettatori erano rimasti delusi dalla notizia. Fatto che Pier Silvio ha affermato:

“Vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti. Tra l’altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno. Insomma, è davvero tutto da vedere“.

Oggi, 10 novembre 2022, si è tenuta la conferenza stampa per parlare dell’andamento degli ascolti e dei risultati ottenuti dal palinsesto. Si è parlato di informazione, di programmi di intrattenimento e di reality. Come riporta anche Davide Maggio, Temptation Island tornerà nel corso della prossima estate. Ma non solo. Ci sarà un allungamento del Gande Fratello Vip, premiato al successo di questi primi mesi. Anche L’Isola dei Famosi è stata confermata per la primavera del 2023. Brutte notizie per i fan de La Talpa, la quale dovrebbe approdare su Canale 5 in autunno.

Per il momento queste sono tutte le informazioni che abbiamo a disposizione. Non abbiamo ancora una data, ovviamente. Fatto sta che i telespettatori, i quali nemmeno avevano più speranze, saranno al settimo cielo di ritrovare la trasmissione su Mediaset. Ancora troppo presto per parlare del conduttore o della conduttrice che ci porterà nel nuovo viaggio tra i sentimenti. Potremmo vedere il ritorno di Filippo Bisciglia oppure di Alessia Marcuzzi. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Continuate a seguirci, nel frattempo, per non perdervi tante altre news.