Andrea Sanna | 10 Novembre 2022

Gli apprezzamenti di Oriana Marzoli a Nikita Pelizon

Nottata di chiacchiere nella Casa del GF Vip. Oriana Marzoli, una delle nuove entrate, sta cercando di farsi conoscere meglio dai suoi compagni. Tanti i pareri su di lei, ma c’è anche chi sembra averla presa in simpatia per il suo essere così decisa e stravagante.

In stanza da letto Oriana Marzoli si è ritrovata a chiacchierare insieme a Luciano Punzoe Nikita Pelizon. Proprio sulla coinquilina si è lasciata andare ad alcuni particolari apprezzamenti, che hanno destato l’attenzione del pubblico. Nel dettaglio Oriana ha fatto riferimento alla doccia fatta da Nikita: “Mentre stava facendo la doccia l’hai vista?”, ha detto rivolgendosi a Luciano, il quale ha fatto una battuta scherzando: “Io non ho visto”.

Oriana Marzoli ha aggiunto ancora una personale riflessione a riguardo e detto la sua in merito al fisico della vippona: “Io sono etero eh, però. Tu hai il c***o che si assomiglia al mio, però rispetto a me sei più alta. Il tuo è bellissimo. Così lo abbiamo solo noi due. Nessun’altra. Te lo devo dire. Sarah ha un bel lato b, ma non è molto allenato secondo me. Il tuo sì, invece. Per questo appena ti ho vista ho detto ‘che bel corpo che ha’”.

Schietta e sincera Oriana Marzoli è stata molto diretta verso la coinquilina. Nikita Pelizon incredula dopo questi apprezzamenti ha ringraziato la coinquilina.

“Hai il culo più bello della casa,no giuro, è come il mio, oggi ti ho visto fare la doccia e ho proprio detto che hai un bel culo!”

“Davvero?grazie”



Raga che dire #gfvippic.twitter.com/kjDgzxhD9c — (@imnichi_) November 10, 2022

Ricevere degli complimenti è di certo sempre molto appagante, ma per una donna quando arrivano da un’altra donna è sicuramente differente. Nikita Pelizon, come mostrato dal video, non si aspettava queste parole da Oriana Marzoli e da quel che vediamo sembra esserne rimasta decisamente colpita.

È nata una nuova alleanza tra le due vippone? Questa sera vi ricordiamo infine che è prevista una nuova puntata del GF Vip 7 dove conosceremo il concorrente eliminato.