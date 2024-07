Stando alle ultimissime indiscrezioni la casa del Grande Fratello potrebbe essere popolata da molti voti noti e tra questi è stato fatto anche il nome di Javier Martinez. Forse ve lo ricorderete per le sue partecipazioni a Uomini e Donne e Temptation Island.

Javier Martinez verso il Grande Fratello

Nelle scorse ore Fanpage ha anticipato quattro nomi di personaggi famosi che dovrebbero entrare nel cast del Grande Fratello a settembre 2024. Tra questi compaiono Iago Garcia, Clayton Norcross, Luca Calvani e Javier Martinez. In questo caso ci concentriamo sullo sportivo argentino che si è fatto notare in Italia non solo per la sua bravura nella pallavolo ma anche per la partecipazione ad alte trasmissioni Mediaset.

Forse non tutti si ricordano che Javier ha fatto parte del cast di Temptation Island 2019 come tentatore. Qui sotto possiamo vederlo mentre è abbracciato alla fidanzata Ilaria Teolis, che all’epoca stava cercando di risolvere i suoi problemi con il compagno Massimo.

Il possibile concorrente del Grande Fratello a Temptation Island

In questa occasione la redazione del programma lo ha notato e gli ha offerto un posto a Uomini e Donne come corteggiatore. Molti lo ricordano per aver corteggiato la tronista Sara Tozzi, riuscendo a colpirla e facendosi portare in esterna. Tuttavia a causa di una segnalazione Sara lo ha allontanato venendo accusato di avere una relazione parallela fuori dal dating show. Per tale ragione in quel periodo ha deciso di abbandonare il programma.

Javier Martinez a Uomini e Donne

Oggi, quindi, Javier Martinez potrebbe entrare nel cast del Grande Fratello, anche se al momento si tratta solo di indiscrezioni e non abbiamo alcuna informazione certa. Per saperne di più dovremo attendere le due settimane precedenti al debutto dalla nuova edizione del reality, ovvero quando i nomi saranno pubblicato sul numero di TV Sorrisi e Canzoni come ogni anno.