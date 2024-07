È emersa la notizia che un ex vincitore de L’Isola dei Famosi sarà tra i protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello. Ma di chi si tratta?

Grande Fratello, ex vincitore de L’Isola verso il cast

Poco più di un mese e il Grande Fratello farà il suo ritorno su Canale 5 con una nuova edizione. Al timone troveremo ancora Alfonso Signorini e, esattamente come per la passata stagione, vedremo protagonisti vip e nip riempire la Casa più Spiata d’Italia. Dei tanti nomi spuntati fuori, ora ne emerge uno nuovo: quello di Luca Calvani.

A renderlo noto è Fanpage che ha spoilerato ben 5 nomi di vip, che potrebbero varcare la Porta Rossa del Grande Fratello. Tra questi si parla di Iago García, che abbiamo ben conosciuto nella soap Il Segreto. Ma anche Clayton Norcross, che ha dato il suo volto a Thorne Forrester in Beautiful. Un altro volto è quello del pallavolista Javier Martinez, che è stato tentatore di Ilaria Teolis a Temptation Island, ma anche corteggiatore a Uomini e Donne. Poi si è parlato di Lino Giuliano, che abbiamo visto nel reality delle tentazioni. Ma come detto c’è grande interesse anche per il rumor su Luca Calvani.

Due anni fa ha presentato il suo compagno Alessandro Franchini, imprenditore con il quale vive una storia d’amore da otto anni, al pubblico. Ex corteggiatore di Uomini e Donne, nel 2006, Luca Calvani ha vinto L’Isola dei Famosi ed è stato anche uno degli interior designer di Cortesie per gli Ospiti. Ma non è finita qui, perché Luca ha anche una carriera di attore e regista.

Il papabile concorrente del Grande Fratello infatti ha esordito in TV nel 2000 in Distretto di polizia, ma è stato anche nel cast de Le fate ignoranti con un piccolo ruolo. Poi tante fiction, da Carabinieri a Un posto al sole, per passare a Don Matteo e persino in Beautiful, dove ha interpretato il ruolo di Padre Fontana per 11 puntate.

Peraltro proprio nella soap americana ha stretto una bella amicizia, tra i tanti, con Katherine Kelly Lang. Tanto che quando l’attrice fa visita nel nostro Paese molto spesso trascorrono del tempo in compagnia. E chissà semmai dovesse partecipare al Grande Fratello, non possa arrivare magari una sorpresa dalla sua cara amica.