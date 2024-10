Valerio di Temptation Island ha richiesto il falò di confronto anticipato alla fidanzata dopo aver visto un pinnettu, ma Diandra in un primo momento non vuole il confronto.

Diandra a Temptation Island vuole evitare il falò con Valerio

La scorsa puntata di Temptation Island si è conclusa con la richiesta del falò di confronto anticipato da parte di Valerio. Quest’ultimo è rimasto estremamente colpito da un video visto.

Nel pinnettu il fidanzato ha sentito Diandra dichiarare che “Chi ha fatto di meno deve seguire l’altro“, intendendo che lui dovrebbe seguire lei e quindi restare a Roma, dove attualmente vivono.

Valerio, infatti, vorrebbe trasferirsi a Brindisi per riavvicinarsi alla famiglia, ma a Roma Diandra ha avviato un’attività negli ultimi anni, che non se la sente di abbandonare.

Ma non sono solo queste le parole che l’hanno ferito. La fidanzata, infatti, ha messo in chiaro di non sentire la sua mancanza e di stare bene, anche senza di lui. Per questo motivo, l’uomo ha deciso di richiedere il falò.

Valerio vuole risposte sui sentimenti di Diandra nei suoi confronti e nel caso, nella puntata di Temptation Island di stasera, si è detto pronto a dividere le loro strade. Filippo, così, ha comunicato alla veterinaria la decisione del fidanzato di incontrarla al falò.

In un primo momento, però, Diandra ha manifestato con determinazione la decisione di non volere ancora il confronto, per paura di cedere e tornare subito con lui, senza risolvere alcun problema, mentre sente il bisogno di capire se stessa.

Valerio, solo sulla spiaggia non ha intenzione di andarsene senza avere delle risposte. Ha chiesto così a Filippo di tornare al villaggio delle fidanzate per comunicare a Diandra che qualora dovesse rifiutare nuovamente il confronto, sarebbe pronto a lasciare il programma.

Filippo, così, torna per una seconda volta dalle ragazza con queste nuove informazioni. A quel punto, anche le altre fidanzate consigliano a Diandra di presentarsi per potersi spiegare e decidere il da farsi.