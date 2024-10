Dopo che Sonia Bruganelli sui social ha commentato le parole della giuria di Ballando con le stelle dette nei suoi confronti, Alberto Matano le ha risposto a La vita in diretta. Poi è arrivato anche il commento di Paola Ferrari sull’opinionista che è stato molto sincero e diretto.

Sabato scorso a Ballando con le stelle Sonia Bruganelli non ha avuto molti apprezzamenti dalla giuria. I giudici hanno mosso ciritiche nei suoi confronti trovandola fredda e poco incisiva, non è sembrata così aggressiva come siamo abituati a vederla.

Ciò ha portato l’ex moglie di Paolo Bonolis a intervenire sui social. E infatti pubblicato una sua foto e ha scritto: “Lo sguardo di chi pensava di essere a fare la ballerina a Ballando con le stelle e capisce che la giuria vuole l’opinionista del Grande fratello”.

Tra coloro che hanno mosso qualche critica (anche se in modo molto più soft), c’è anche Alberto Matano. Il conduttore, quindi, oggi nel suo programma La vita in diretta è intervenuto per rispondere a Sonia Bruganelli. “Dico subito che a me sta molto simpatica Sonia, ci siamo visti anche per questioni lavorative, quindi ho grande stima di lei. Quello che volevo dire è che l’ho trovata molto mansueta rispetto al solito e questo mi ha un po’ stupito”.

Gli ospiti presenti hanno commentato quanto accaduto ed è intervenuta anche Paola Ferrari che non ha usato giri di parole. La giornalista, infatti, è stata molto diretta col suo commento: “La Bruganelli balla bene, però la Bruganelli a me non piace. È una donna intelligente, una buona donna d’affari, imprenditrice, però non mi piace. C’è qualcosa che mi arriva che non è totalmente limpido. E quello che tu hai giustamente riportato è una mossa. Adesso lei secondo me fa quella che non vuole cadere nelle polemiche, ma sarà quella poi protagonista di questa edizione che le polemiche le farà”.