Lo sfogo di Teo Mammucari

Sono anni che Teo Mammucari è uno dei conduttori più amati e seguiti della televisione italiana. Con la sua simpatia e i suoi modi di fare il presentatore ha saputo conquistare il cuore dei telespettatori, e numerosi sono i suoi programmi che ricordiamo con affetto. Attualmente come ben sappiamo Teo ha preso in mano le redini della nuova edizione de Le Iene, e solo in autunno lo ritroveremo come sempre nei panni di giudici di Tú sí que vales. Nel mentre in queste ore Mammucari ha rilasciato una lunga intervista a Libero Quotidiano, durante la quale ha parlato non solo della sua carriera, ma anche della sua conduzione del programma di Italia 1. Nel corso della chiacchierata Teo però ha anche fatto una critica al Grande Fratello Vip, che naturalmente non è passata inosservata. Queste le sue dichiarazioni:

“È un genere che detesto. Dopo 3 minuti che li guardo vomito. È tutto finto, nella Casa del GF Vip non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore”.

Come se non bastasse Teo Mammucari ha anche parlato della possibilità di lavorare al fianco di Gerry Scotti in futuro, e in merito a questo desiderio svela:

“Per ora è solo un desiderata di entrambi. Chissà, però, che non finisca con lui dietro il bancone di Striscia. Mi piacerebbe molto e vedrà che prima o poi”.

Che dunque in futuro Teo Mammucari e Gerry Scotti arrivino in tv in prima serata con un programma tutto loro? Non resta che attendere per scoprire quello che potrebbe accadere.

