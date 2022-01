1 Chi è Teo Mammucari

Nome e Cognome: Teodoro Mammucari (in arte Teo Mammucari)

Data di nascita: 12 agosto 1964

Luogo di Nascita: Roma

Età: 57 anni

Altezza: 1 metro e 82 centimetri

Peso: 78 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: Conduttore televisivo, attore e cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Teo ha una figlia di nome Julia

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @teomammucari