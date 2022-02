1 La confessione di Soleil Sorge

Nella notte, dopo la puntata del Grande Fratello Vip i vipponi si sono ritrovati intorno al tavolo per mangiare. Quello di ieri sera per Soleil Sorge è stato un appuntamento che l’ha vista nuovamente protagonista. Non solo per il triangolo con Delia e Alex ma anche per un acceso confronto con Davide Silvestri. Anche il post puntata, però, ha fatto una rivelazione che l’ha riportata al centro della scena.

Nel corso del pasto, infatti, sentiamo Miriana chiederle se avesse mai baciato una donna. Lei ha risposto: “Ah certo. In realtà forse il mio primo bacio è stato con una donna“. Allora la Trevisan replica: “Ah vabbè, da ragazzine piccole ci sta…“. Qui sotto possiamo vedere il video della rivelazione. Ma perché ne hanno parlato? Per chi ancora non lo sapesse Soleil e Delia Duran sabato sera si sono scambiate un bacio molto appassionato.

N: hai mai baciato una donna

Soleil: Sii certo, il mio primo bacio l ho dato ad una donna



Soleie ammette, non ditelo ad alfonso perché potrebbe bacchettarla #gfvip #solearmy pic.twitter.com/jF8cV44ygy — CIAUUU (@Soleilcentrica) February 22, 2022

Questo avvenimento è stato alquanto inaspettato. Tutti sono rimasti piuttosto basiti, fuori e dentro la Casa. Sophie, per esempio, poco dopo ha chiesto spiegazioni a Soleil Sorge, la quale ha risposto: “Perché io le dicevo: ‘Hai delle brutte vibrazioni’, le dicevo liberatene liberatene, e lei mi diceva: ‘Sì, me ne voglio liberare’. Quindi l’ho tirata, lei mi si è buttata sopra e ci siamo baciate, così è successo. […] Sì, lei ha provato a baciarmi e io mi sono detta ‘ok se è questo che vuoi ok ci sto’. Poi dopo le ho detto se si sentisse meglio“. Ma anche Alex Belli ne ha parlato poi nella notte:

Sono scioccato, ho visto loro due che si baciavano. Non ero il fautore di quella roba. Mi sono detto: “Che sta succedendo. Che cavolo dovevo fare? Secondo voi dovevo dire ‘smettetela’? Perché si sono baciate? Che cavolo ne so”. Ho sentito che una diceva: “Sei favolosa’ e l’altra che rispondeva: “Adesso ti ho capita, ho compreso quella che sei davvero”. Poi ci siamo messi tutti e tre in sauna ed è scoppiata una litigata tra me e Soleil. Ho soltanto detto: “Guarda tesoro che a fare quello che abbiamo fatto eravamo in due o in tre, non ero certo io che ho combinato tutto”. E poi sono entrato in un ginepraio. Ho consigliato a Sole di far parlare il suo cuore e di ammettere quello che prova. Poi è partita una tangente che non ho saputo gestire. La verità fa male a questo punto.

