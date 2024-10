Nella puntata di oggi di Uomini e donne sono arrivati ospiti Teresa Langella e Andrea Da Corso. I due si sono conosciuti proprio nel programma e si sono sposati lo scorso 14 settembre. Nel dating show hanno quindi voluto fare un regalo a Maria De Filippi leggendole una lettera di ringraziamento.

La lettera di Teresa Langella e Andrea Dal Corso a Maria De Filippi

Lo scorso 14 settembre Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono sposati dopo 5 anni di relazione. I due si sono conosciuti a Uomini e donne e hanno avuto una storia un po’ travagliata. Lei infatti lo scelse, ma lui le disse di no. Ci furono poi ospitate nel programma per farli chiarire e capire se potevano stare insieme o no. Alla fine lui decise di farle una sorpresa e le disse che voleva stare con lei.

In questi anni Andrea ha fatto di tutto per la sua Teresa, dimostrandole ogni giorno il grande amore che provava per lei. E alla fine c’è stata la proposta in modo romanticissimo durante uno dei loro viaggi.

Oggi Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono stati ospiti di Uomini e donne per raccontare com’è stato il loro matrimonio e le forti emozioni che hanno provato. Nell’occasione hanno deciso di fare un regalo a Maria De Filippi che c’è sempre stata per loro e ha avuto un ruolo fondamentale nella loro storia. Così Teresa le ha letto una lettera che insieme ad Andrea aveva scritto. Le loro parole:

“Cara Maria, quante cose vorremmo dirti. In questi anni in più occasioni non abbiamo mai smesso di pensarti. E nel giorno più importante ci siamo dati la conferma più grande. E se non fosse stato per te e per la tua incredibile squadra, ormai famiglia, molto probabilmente tutto questo non sarebbe mai potuto accadere. Tu che ci hai dato tutto, a livello umano, emotivo e anche lavorativo. Lo hai fatto col cuore e senza chiedere niente, mai. Ci hai aperto una vita fatta di moltissime opportunità, tu che unisci culture diverse, fai nascere grandi amori emozionando l’Italia intera. A te noi diciamo grazie. Non crediamo che questa lettera basti a mostrarti la nostra più profonda gratitudine e riconoscenza. Ma ci auguriamo un giorno di poter passare del tempo insieme a te. Perché la vita corre in fretta e trascorrere dei momenti con chi si vuole davvero bene è la cosa più preziosa che ci resta”.