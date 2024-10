Non va bene per Chissà chi è di Amadeus che crolla ancor negli ascolti TV e viene raggiunto dal programma di Nicola Savino

Continuano a calare gli ascolti TV di Chissà chi è. Il programma di Amadeus che è sbarcato sul NOVE non riesce a carburare e addirittura sta subendo un calo. Nella giornata di martedì è stato raggiunto dal game-show di Nicola Savino in onda su TV8. Andiamo a vedere tutti i dati.

Gli ascolti TV non premiano Amadeus sul NOVE

La nuova stagione televisiva ha portato per i canali una lotta a suon di ascolti nel famoso access prime, cioè tutti quei prgrammi che vanno in onda dalle 20.30 alle 21.30 circa, aprendo la prima serata delle varie reti.

Vi abbiamo raccontato come Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi stia portando un grande successo a Rai1. Infatti nella scorsa settimana ha avuto una media del 25% e 5,2 milioni di telespettatori. Picco di 7 milioni nel giorno della vincita di 300 mila euro.

Ma ciò che sorprende è invece Amadeus con il suo Chissà chi è. Non solo non riesce a carburare e salire la classifica degli ascolti TV, ma addirittura sta retrocedendo. La scorsa settimana ha avuto una media del 3,9% e 783 mila spettatori. Ma con l’inizio della settimana la situazione è peggiorata. Come riportano i bollettini degli ascolti TV, nella giornata di ieri, martedì 1 ottobre, si è fermato al 2,4%.

Tra l’altro per poco Amadeus non è stato superato dal suo collega Nicola Savino che va in onda su TV8 più o meno allo stesso orario con 100% Italia. Come riporta TV Blog, “in sovrapposizione, ieri, martedì 2 ottobre 2024, dalle 20:42 alle 21:28, Chissà chi è sul Nove ha ottenuto 481.000 spettatori e il 2.27%, mentre 100% Italia, con la finale del Torneo, ha raccolto 476.000 spettatori con il 2.24%”.

Per il resto dell’access prime, Affari Tuoi continua a dominare. E va molto bene anche Otto e Mezzo ad appena 3 punti da Striscia la notizia che crolla al 12% nonostante il botto antitraino di Temptation Island.