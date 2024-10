Anticipazioni Endless Love per la puntata del 3 ottobre

Trama e anticipazioni di Endless Love in vista della puntata di giovedì 3 ottobre alle ore 14:10 su Canale 5 e in streaming.

Anticipazioni Endless Love 3 ottobre

Altro importante punto di svolta nella serie turca, Endless Love, come riferiscono le anticipazioni del 3 ottobre.

Zehir aveva fatto sapere a Kemal che l’acquisto del terreno fosse andato a buon fine, anche se il proprietario intendeva incontrarlo personalmente. Ma ora l’ingegnere scopre che non potrà più portarlo a termine a causa dello zampino di Emir. Quacuno potrebbe aver passato delle informazioni riservate e Zehir è convinto si tratti di Tarik!

Emir è certo di avere Kemal in pugno e quindi è pronto a compiere la sua prossima mossa. Ad Asu ordina di rubare i documenti del suo amato Kemal. Questi secondo lui potranno dimostrare le irregolarità commesse dal Soydere nell’acquisto della Kozcuoglu Holding.

Svolta invece, secondo le anticipazioni di Endless Love, nella ricerca di Ayhan e Leyla. I due per conto di Kemal stanno cercando delle informazioni. Insieme si sono recati a Zonguldak, la città dove c’è l’ospedale in cui Mujgan Kozcuoglu, madre di Emir e Asu. E sarebbe peraltro la clinica dove pare in passato abbia dato alla luce la sua figlia segreta.

Nonostante qualche ostacolo Ayhan e Leyla riescono a trovare il certificato di nascita di Asu e ora hanno la prova concreta: è la sorella di Emir!

Quando va in onda

Le modifiche di palinsesto Mediaset ci portano a chiederci quando va in onda Endless Love? La serie televisiva turca si può guardare tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5.

Sempre il venerdì, almeno per questa settimana, sarà disponibile anche l’episodio in prima serata, a partire dalle 21:30, a seguito di un riassunto degli episodi precedenti. Dalla prossima settimana, però, Endless Love dovrebbe spostarsi al giovedì, al posto del Grande Fratello.

Nel fine settimana, ricordiamo che la serie televisiva va in onda sabato alle 14:45, per poi lasciare spazio a Verissimo.

Quanti episodi ha Endless Love

Quante stagioni ha Endless Love in totale? Precisamente due. E invece quante sono le puntate? In Turchia sono stati trasmessi 35 e 39 episodi a stagione.

Nel nostro Paese la prima stagione della dizi ha totalizzato 178 episodi circa, a causa delle puntate più brevi.

Attualmente è in corso la seconda stagione.

Dove vederlo in TV e streaming

Abbiamo due modi se vi state domandando dove guardare in TV e in streaming Endless Love. Nel piccolo schermo, a seconda degli orari indicati, il canale di riferimento è Canale 5.

In streaming, su sito e app di Mediaset Infinity, è possibile seguire la diretta o vederla in un secondo istante. Peraltro è disponibile anche su Smart TV.

Le successive anticipazioni ci riveleranno come finisce Endless Love e quante sono le puntate che mancano da qui alla conclusione della dizi turca.