1 La rivelazione di Teresa Langella a Verissimo

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, che tra i suoi protagonisti ha visto anche Teresa Langella. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha svelato un fatto molto delicato che l’ha coinvolta alcuni anni fa. Tutto è iniziato nel 2018 quando Teresa ha deciso di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica al seno. Lei ha preso questa scelta conoscendo tutti i rischi del caso. La prima operazione non è andata a buon fine e ci sono delle complicazioni nel decorso post operatorio, tanto che si arrivò a una secondo intervento, come da lei stessa precisato:

“Ero demoralizzata e affranta. Non sapevo cosa fare e avevo fiducia nel medico che mi aveva operata e avrebbe risolto tutto a seguire. Il dottore si è occupato come chiunque, in modo molto professionale. Durante le visite per il secondo intervento, c’era anche mia mamma ad accompagnarmi. Per privacy diceva che era giusto restasse fuori. Io mi sono sempre fidata e affidata a un medico. Anche in quelle situazioni ha una vita tra le mani e mai potevo pensare che avrebbe potuto fare o dire determinate cose. Mi fidavo”.

Ha raccontato Teresa Langella a Verissimo, rivelando il dramma che l’ha colpita:

“Succede che, non entro nel dettaglio, in realtà le visite non si fermavano solo al seno. Lui era dell’idea che anche altri parti del colpo erano collegate, altre ghiandole. Quando io sono andata a Uomini e Donne avevo dentro questo peso e non ho mai avuto il coraggio di raccontare questa storia, perché ti vergogni. E solo in seguito sono arrivata alla consapevolezza di tutto.

L’anno dopo vengo contattata dalla polizia giudiziaria. Il poliziotto mi guarda e vede agitata in uno stato di malessere e inizia a capire. Lì sono andata a toccare dei punti e riportato fuori tutto. Sono crollata completamente. Ho denunciato. E non sono stata l’unica”.

