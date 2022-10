L’ex tronista Teresa Langella nuova concorrente del GF Vip? Gli indizi che hanno acceso i sospetti

Da Uomini e donne al GF Vip: anche Teresa Langella nella Casa?

C’è molto attesa per i nuovi vipponi che entreranno nella Casa del GF Vip 7 a breve. E siccome l’ufficialità non c’è e la sapremo probabilmente solo il giorno stesso, il pubblico tiene molto d’occhio i social. Ed è proprio grazie a questo controllo che vengono fuori varie ipotesi più o meno possibili. L’ultima di queste è un altro ex volto di Uomini e donne (c’è già Luca Salatino) e cioè Teresa Langella.

Chi segue i programmi di Maria De Filippi la conoscerà sicuramente. Lei iniziò con Temptation Island in veste di tentatrice e poi approdò nello storico programma del pomeriggio di Canale 5 salendo sul trono (aveva già partecipato molti anni prima come sorteggiatrice). In quel periodo le scelte venivano fatte in una villa e andarono in onda in prima serata. E proprio in prima serata lei ricevette il no di Andrea Dal Corso, che non si presentò proprio alla festa. Ci furono varie situazioni tra loro, tra incontri in privato e davanti alle telecamere e alla fine iniziarono una relazione che va avanti ancora oggi.

In questi anni Teresa Langella ha fatto varie esperienze lavorative, seguendo anche la sua passione per la musica ed il canto. Ma oggi è pronta a percorrere una nuovo capitolo della sua vita. E in tanti pensato che possa essere proprio la partecipazione al Grande Fratello. Da dove nasce questa ipotesi? Da una foto che lei stessa ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram.

L’ex tronista ha pubblicato un selfie mentre si trova in treno. E ha scritto: “In viaggio verso Roma… Nuovi incontri, un’altra storia, tanta vita”. E subito quindi il riferimento è andato al reality più famoso. E in effetti potrebbe starci. Il suo nome più volte è uscito negli anni. Che sia la volta buona? Staremo a vedere.

