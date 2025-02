Il volto del pubblico di Affari Tuoi, Thanat Pagliani è deluso dalla pacchista del Lazio Valentina: “Dopo la partita nemmeno un saluto”.

Thanat Pagliani deluso dalla pacchista Valentina

Ad Affari Tuoi Thanat Pagliani, celebre volto della trasmissione, è davvero amatissimo ed è tornato a far parlare di sé dopo alcune risposte date alle varie curiosità da parte dei follower su Instagram.

Il personaggio del programma di Stefano De Martino ha ammesso di esserci rimasto male perché non ricambiato sui social da Valentina, l’ex concorrente e pacchista del Lazio a cui ha dedicato poesie d’amore. La giovane ragazza infatti non ha ricambiato questo interesse e pare che se ne sia andata dal programma senza salutare effettivamente Thanat Pagliani.

Alcuni utenti hanno voluto sapere come fosse andata a finire con Valentina. Ed è qui che Thanat Pagliani ha rivelato cosa sarebbe accaduto: “Neanche mi ha ricambiato il follow o mi ha scritto per un semplice saluto. Capisco che era già impegnata, ma almeno poteva nascere un’amicizia con tutte le poesie che le ho dedicato”.

Thanat di Affari Tuoi ha anche continuato: “So che è diventata una tik toker per non parlare che ha un sacco di follower su Instagram come un’influencer. Buon per lei”. Chiusa la questione con Valentina, pare però ci siano altre concorrenti ad aver attirato la sua attenzione. Nelle stories ha scritto infatti:

“Oltre a Valentina, mi piaceva Melissa del Veneto oppure Giada del Friuli Venezia Giulia. Di quelle attuali, non dico chi mi piace perché alcune mi seguono e mi imbarazzerebbe che vedessero la mia risposta. Irene della Valle d’Aosta, molto carina e ha l’aria di essere simpatica”.

Ma oggi Thanat Pagliani è impegnato? Della sua vita sentimentale il ragazzo ha spiegato di aver frequentato per poco tempo una donna che ha conosciuto proprio tra il pubblico di Affari Tuoi. Hanno provato a uscire insieme un paio di volte, ma sarebbe andata male:

“Mi ha spezzato il cuore quando mi ha risposto dopo cinque giorni al mio messaggio. Avevamo molti interessi in comune, ora non sono legato sentimentalmente a nessuno ma se qualcuno vuole farsi avanti faccia pure. L’importante è che ami il cinema e Harry Potter”, ha concluso.

Facciamo il tifo per Thanat Pagliani affinché possa trovare la persona giusta!