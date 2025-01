Perdita importante per Valentina ad Affari Tuoi! Deve rinunciare a 300 mila Euro e accontentarsi di un’amatriciana da Thanat!

Affari Tuoi, Valentina perde 300 mila Euro

Gli ascolti di Affari Tuoi volano e Stefano De Martino non può essere più soddisfatto di così. Durante la puntata andata in onda ieri, che ha visto l’ingresso di due nuovi concorrenti, Valentina è stata scelta per giocare la sua partita. La pacchista del Lazio è da tempo corteggiata da Thanat, ormai famoso per essere presente tra il pubblico della trasmissione.

Fin da subito però Valentina ha chiarito ad Affari Tuoi: “Mi dispiace dare una doccia fredda a Thanat, ma sono fidanzata con Federico”. Insieme a lei durante la partita il padre Antonello che ha dichiarato: “Sto tenendo d’occhio Thanat”.

La puntata è andata poi avanti con la partita in cui Valentina, colpo su colpo ha perso i premi più importanti, uno dopo l’altro, andando a rifiutare anche le proposte del Dottore. Uno dopo l’altro Valentina ad Affari Tuoi ha pescato i 75 mila Euro e rifiutato di cambiare pacco.

Nel corso della gara, Thanat è così tornato il gioco con un un’ultima dedica a Valentina. Stefano De Martino ci ha scherzato su: “C’è un accordo tra Antonello e Thant, se vincono i 300 mila Euro gli concede di fare una passeggiata con sua figlia”. Peccato però che ancora una volta qualcosa è andato storto e stavolta a sparire sono stati anche i 200 mila Euro con i 300 ancora salvi.

Per Valentina solo un’amatriciana

Ma durante le battute finali è successo l’inaspettato. Ancora una volta sono andati via premi importanti e Valentina ha rifiutato l’assegno di 22 mila Euro da parte del Dottore di Affari Tuoi. La concorrente del Lazio, determinata ad arrivare fino in fondo, è andata avanti e ha detto “no” a qualsiasi richiesta.

“È tosta ma penso di avere 300mila euro”, ha asserito con certezza. Il padre l’ha spronata a non aprire il pacco 13 perché secondo lui conteneva 300 mila Euro. E così è stato. Valentina e suo padre Antonello si sono così appellati alla Regione Fortunata per poi scoprire che nel loro pacco era presente un’amatriciana: “È colpa di Thanat, l’ha messa lui lì”, ha scherzato ironico De Martino.

Anche il secondo tentativo con la Regione Fortunata è andato a vuoto e Stefano ha commentato: “Stasera l’amatriciana ci è rimasta sullo stomaco” commenta il conduttore. Poi indicando Thanat, ha chiuso: “Sfortunata nel gioco, fortunata in amore”.

La partita di Valentina non è andata bene ad Affari Tuoi, ma si è sicuramente molto divertita!