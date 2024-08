Per la puntata del 15 agosto cosa ci riserverà The Family? Ecco le anticipazioni, la trama e streaming della serie turca

Qui nel dettaglio vediamo tutte le anticipazioni di The Family per la puntata di venerdì 15 agosto: la trama, gli episodi e lo streaming.

Anticipazioni The Family 15 agosto

A Ferragosto non ci si ferma e The Family terrà compagnia al pubblico di Canale 5 anche in questa giornata. Ma quali sono le anticipazioni? Ecco cosa dice la trama:

Devin porta Nese alla villa, dopo che è stata sfrattata da Egun. Hulya, che ha già separato Yagmur ed Ekrem, non sopporta granché la presenza della donna e questo non fa che generare tensioni con Devin.

Intanto Aslan incontra Ilyas e da lui viene a sapere che il suo arrivo dipende da Atilla. Nel frattempo invece Hulya prova a convincere in tutti i modi Ibrahim a farle incontrare la moglie dell’avvocato Suat.

Quando va in onda

Ma The Family quando va in onda in televisione? Ora che conosciamo le anticipazioni è bene anche sapere questi dettagli.

La serie turca per queste due settimane (dunque dal 12 al 23 agosto) andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5, al posto di Endless Love (al momento in pausa fino al 26 agosto).

Quante puntata di The Family sono su Canale 5

Volete sapere invece quante puntate sono in totale di The Family e quante ne vedremo quindi su Canale 5?

La serie televisiva ha per la precisione due stagioni. In Turchia ognuna ha 13 e 17 puntate. Nel nostro Paese, invece, gli episodi sono distribuiti diversamente e dunque sono molti di più: abbiamo infatti 39 episodi per la prima stagione e 51, invece, per la seconda.

Dove vedere le puntate in TV e streaming

Se amate la serie turche vorrete certamente sapere dove vedere The Family in TV e streaming? Ebbene abbiamo le risposte che fanno per voi. Le puntate sono disponibili non solo su Canale 5 ma anche sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

E proprio qui, che si utilizzi sito o app, possiamo vedere l’episodio in diretta e contemporanea con Canale 5, oppure quando si vuole.