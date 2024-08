Scopriamo cosa ci riservano le anticipazioni di The Family per la puntata del 14 agosto: la trama, gli episodi e lo streaming

Hulya ordina a Ibrahim di uccidere l’avvocato Suat a pochi passi dal confine. La moglie invece implora che le venga risparmiata la vita.

Ilyas ha dei sospetti e pensa che suo figlio è stato ucciso. Per questo si presenta dalla famiglia Soykan nel corso dei festeggiamenti per la circoncisione di Kaya.

Aslan scopre che sua madre si è intromessa nella faccenda e si arrabbia, incontra Ilyas a casa della madre di lui.

Quando va in onda

Scoperte tutte le anticipazioni di The Family, è giusto anche precisare del cambio di palinsesto nella programmazione.

The Family quando va in onda? La serie dal 12 al 23 agosto sarà mandata in onda dalle 14:10 su Canale 5 e prenderà lo slot di Endless Love (in pausa fino al 26 agosto).

Quante puntata di The Family sono su Canale 5?

Per rispondere alla curiosità che in tanti si chiedono quante puntate sono in totale di The Family, vi diamo subito la risposta.

Il serial ha ben due stagioni da 13 e 17 puntate ciascuna. Mentre in Italia il tutto è dilatato in più puntata: si tratta di 39 episodi per la prima stagione e 51, invece, per la seconda.

Dove vedere le puntate in TV e streaming

Ultima domanda: dove si può vedere The Family in TV e streaming? Se siete appassionati di serie turche dovete seguire tutte le puntate su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

E proprio sulla piattaforma, che sia sito o app, si può guardare la puntata sia in diretta, come se si stesse utilizzando Canale 5, oppure poterla recuperare in seguito.

