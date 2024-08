Vola in Grecia Chiara Ferragni per le vacanze con la famiglia, ma niente lusso, bensì sole su una spiaggia libera

Vacanze in Grecia per Chiara Ferragni con i suoi figli, la mamma e la sorella Francesca. Momenti in famiglia quindi, lontano da sguardi indiscreti, quelli che sta passando. E gli utenti hanno notato che la nota influencer si trovava a prendere il sole in una spiaggia libera.

Spiaggia libera per Chiara Ferragni in vacanza in Grecia

In questo periodo Chiara Ferragni è spesso al centro dei riflettori. Che si parli dei suo problemi finanziari a seguito del pandoro-gate, che le notizie riguardino la fine della storia con Fedez o presunti nuovi amori, un argomento si trova sempre. E così, mentre in Italia si fa gossip sull’ultimo flirt (non accertato), lei è volata in Grecia per staccare da tutto.

Lo ha fatto in compagnia dei suoi due figli, Leone e Vittoria, e con anche sua mamma e la sorella Francesca (come abbiamo visto in una foto del trio pubblicata su Instagram). La nota influencer contiua a pubblicare vari contenuti di queste vacanze che sembrano all’insegna del relax e della ricarica. E proprio tra questi contenuti, gli utenti hanno notato un dettaglio.

Come possiamo vedere nella foto qui sopra, Chiara Ferragni è al mare con i figli. Ma, guardando bene, notiamo che si tratta di una spiaggia libera con ombrelloni piantati qua è là dai bagnanti. Quindi la stessa Ferragni ha scelto un luogo low cost per prendere il sole. Anche i ricchi sono come noi?

In realtà in alcune isole della Grecia non ci sono stabilimenti balneari, solo spiagge libere accessibili a tutti. Probabilmente quella nella foto è una di queste e la nostra Chiara Ferragni con famiglia si è “adeguata” a questa modalità di balneazione.