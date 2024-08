Trama e anticipazioni di The Family per la puntata di lunedì 26 agosto

Per il 26 agosto vi riportiamo la trama con le anticipazioni di The Family, così come gli episodi e dove guardare in TV e streaming.

Grazie alle anticipazioni turche, sappiamo già cosa succederà nel prossimo episodio di The Family. Ecco la trama per il 26 agosto:

Dopo aver preso atto che gli amici di Yusuf non prenderanno posizione nella guerra contro Ilyas, Ibrahim prova a convincere Hulya a consegnare a Ilyas uno dei suoi figli.

Devin, come detto nelle anticipazioni precedenti, è incinta. Dopo averlo scoperto tenta di parlare con Aslan. Lui però è troppo preoccupato a serrare i ranghi della famiglia, in vista di quel che succederà contro Ilyas.

Nel mentre, Ilyas e Salih provano a corrompere Tolga e Ibrahim, che per Ilyas sono gli anelli deboli, e convincerli a passare dalla loro parte.

Intanto la trama ci svela che Ekrem è scosso dopo l’incidente sul balcone di Yagmur e gli propone di sposarlo.

Infine quando Aslan sta per scoprire l’indirizzo di Ilyas, l’informatore Sipsi viene gettato da un elicottero e precipita nella piscina coperta della villa. Cosa accadrà nel prossimo episodio?

Quando va in onda

Questa settimana quando inizia The Family su Canale 5? La serie viene trasmessa anche stavolta dal lunedì al venerdì, ma cambia orario! Con il ritorno di Endless Love, la soap opera infatti sarà disponibile per le 14:45.

Ma è bene ricordare che questo varrà solo per questa settimana e per la prossima! Dal 9 settembre, infatti, con il ritorno di Uomini e Donne ci saranno delle novità. The Family sarà disponibile SOLO ed esclusivamente su Mediaset Infinity!

Quante puntate ci sono di The Family

Per The Family nel 2024 quante puntate ed episodi ci sono nel dettaglio? E nella seconda stagione quante puntate sono di Aile (nome originale della serie)?

In Italia è suddivisa in maniera un po’ diversa vista la durata minima degli episodi, ma possiamo dire in ogni caso che in Turchia la serie televisiva è formata da due stagioni, composte da 13 e 17 puntate ognuna.

The Family dove guardare in TV e streaming

Dove guardare The Family in TV e in streaming e con traduzione in italiano? La serie al momento sarà ancora disponibile su Canale 5 dal lunedì al venerdì, ma si può usufruire anche della piattaforma streaming gratuita di Mediaset Infinity, sito e/o app.