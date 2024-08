A seguire scopriamo quali sono le anticipazioni di The Family per la puntata di martedì 27 agosto: gli episodi, la trama e dove guardare la serie televisiva di Canale 5.

Anticipazioni The Family 27 agosto

Conosciamo le anticipazioni e la trama della serie turca per la puntata di martedì 27 agosto:

A seguito dell’attacco di Ilyas alla villa dei Soykan, Aslan si appresta a mettere in atto la sua vendetta.

Tutti sono all’oscuro, invece, della scelta di Hulya. A seguito delle pressioni di Ilyas è stata costretta a scegliere quale dei suoi figli dovrà essere ucciso dallo stesso.

Nel mentre la compagna di Cihan, gravemente malata, non riesce a sopravvivere. La sua scomparsa getta nella disperazione l’uomo.

Quando va in onda

The Family quando va in onda nel corso della settimana? Dal lunedì al venerdì su Canale 5 (almeno per ora) la serie è disponibile a partire dalle 14:45, subito dopo Endless Love.

Ricordiamo però che dal 9 settembre, quando su Canale 5 tornerà Uomini e Donne, il serial andrà in onda SOLO su Mediaset Infinity!

Quante puntate ci sono di The Family

Nella serie The Family quante puntate ci sono? Gli episodi, facendo riferimento alle anticipazioni turche, sono 13 puntate per la prima stagione.

E nella seconda stagione invece quante puntate sono di Aile? Il serial in questo caso vanta 17 episodi.

In Italia, però, come ricordiamo sempre, le puntate sono spezzettate in maniera distinta. Per tale ragione avremo molti più episodi da vedere.

The Family dove guardare in TV e streaming

In che modo e dove si può guardare The Family? In TV l’unica opzione è Canale 5, a meno di repliche su altri canali della rete, mentre in streaming su Mediaset Infinity.

Che sia su sito o su app la serie televisiva si può guardare in diretta o con più calma in un secondo momento. In ogni caso gli episodi sono tutti lì a disposizione.