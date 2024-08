“Da ragazzina sono stata abusata”, così Valeria Rossi ha raccontato un retroscena inedito e doloroso sul suo passato.

La rivelazione di Valeria Rossi

Nel 2001 abbiamo tutti canticchiato Tre parole di Valeria Rossi, uno dei tormentoni dell’estate. L’artista, oggi intervistata da Repubblica, ha ricordato non solo quel successo, ma ha anche svelato un doloroso retroscena sul suo passato. Nel dettaglio ha fatto riferimento a un abuso subito quando era ancora una ragazzina e aveva 10 anni.

La cantante nel corso della chiacchierata ha raccontato: “Avevo appena 10 anni. Da ragazzina sono stata abusata. Si tratta di una storia molto accidentata e dolorosa nella mia crescita”, ha ammesso al giornale dopo che qualche mese fa è tornata in TV da Carlo Conti ne I migliori anni.

Il fatto di voler raccontare quanto di doloroso vissuto, nasce da un preciso bisogno da parte di Valeria Rossi. L’ha fatto per la prima volta nel libro “Come un cane bianco”, proprio perché sentiva il bisogno di parlarne in qualche modo: “Perché situazioni come queste ti espongono e non è che si tirano fuori così, come se si fosse al mercato. Nel libro mi sentivo più protetta”.

Entrando più nel dettaglio, Valeria Rossi ha raccontato di aver dovuto tenere per anni questo segreto con la sua famiglia. Per lei non avere sponde è stato un altro dramma. Ora però ne parla ed è importante farlo:

“Ma prima non bisognava parlarne, nemmeno in famiglia. E in una situazione in cui non capisci bene cosa sta succedendo e senti che c’è qualcosa che non va, ecco, ti senti abbandonata. Anche perché è successo in un ambiente che in teoria doveva essermi vicino, che doveva proteggermi. Per questo oggi tra i miei impegni c’è quello di aiutare e stare vicina a giovani donne vittime di abusi e maltrattamenti”, ha concluso Valeria Rossi nel lungo racconto a Repubblica, svelando così una situazione che in passato le ha arrecato parecchio dolore.