Tutte le anticipazioni di The Family per la puntata dell’8 agosto: episodi e dove vederlo in TV e streaming

In questo articolo vi riportiamo le anticipazioni di The Family, la serie turca in onda su Canale 5. Tutto su episodi, dove vederlo e la trama della puntata dell’8 agosto.

Anticipazioni The Family 8 agosto

Partiamo immediatamente da tutte le anticipazioni di The Family dell’8 agosto. Ecco cosa succede nel prossimo episodio.

Yagmur rimprovera Devin perché non l’avrebbe mai ascoltata o preoccupata dei suoi problemi. Dopo l’ennesimo rifiuto da parte del padre, però, le due sorelle si riappacificano.

Devin scopre che Serhat è stato rilasciato in attesa di giudizio. Questa notizia la manda su tutte le furie. Comprende che dietro a questa manovra c’è la madre di Aslan ed è pronta a tutto per difendere la famiglia.

Una situazione questa che certamente provocherà ulteriore agitazione. Ma vedremo nella prossima puntata cosa succederà ancora!

Quando va in onda

Intanto se vi state domandando quando va in onda The Family, possiamo dirvi che il serial è in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45, poco dopo l’episodio di Endless Love (QUI LE ANTICIPAZIONI).

The Family: quante puntata sono su Canale 5?

Su Canale 5 quante puntate sono di The Family? In Italia, così come in Turchia, la serie televisiva ha due stagioni. Mentre in Patria ha avuto 13 e 17 episodi a stagione, da noi abbiamo 39 episodi per la prima stagione e 51 per la seconda.

Dove vedere le puntate in TV e streaming

The Family dove si può vedere in TV e streaming? La serie televisiva si può guardare Canale 5, come detto, ma rivedere anche in streaming su Mediaset Infinity, sito o app a seconda delle preferenze.

Nella piattaforma si può guardare la diretta con l’episodio in quel momento in onda, recuperarla più avanti, oppure vedere gli spezzoni di puntata.