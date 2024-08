Secondo le ultime voci di corridoio anche Aurora potrebbe lasciare Uomini e Donne e non tornare per la prossima edizione

Si sta molto parlando della nuova edizione di Uomini e Donne in questi giorni e non mancano le indiscrezioni su quello che potrebbe accadere. Nelle ultime ore è giunta così voce che anche Aurora potrebbe non tornare in studio a settembre.

Aurora lascia Uomini e Donne?

Tra poche settimane inizieranno ufficialmente le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, che andranno in onda su Canale 5 a partire da settembre. In questi giorni tuttavia si sta molto parlando di quello che potrebbe accadere in studio e in rete non mancano le indiscrezioni. Si mormora infatti che quest’anno Gemma Galgani potrebbe dire addio al dating show di Maria De Filippi. La storica Dama del Trono Over, da sempre al centro dell’attenzione mediatica, è stata infatti paparazzata con un uomo misterioso e in molti si chiedono già cosa succederà. Ma non solo.

A tornare nel parterre potrebbe essere infatti anche Ida Platano, che dopo quanto accaduto qualche mese fa potrebbe avere deciso di rimettersi nuovamente in gioco. Si parla inoltre del possibile ritorno del trono gay e ovviamente non mancano i gossip legati ai nuovi tronisti. Solo questa mattina è giunta voce che a sedersi sulla poltrona rossa potrebbe essere l’ex fidanzata di un celebre ex corteggiatore e di certo il pubblico attende con ansia di avere ulteriori conferme in merito.

Poco fa come se non bastasse un nuovo rumor ha iniziato a fare il giro del web. Stando a quanto si legge e a quanto riporta anche Blasting News, sembrerebbe che anche Aurora potrebbe lasciare una volta per tutte Uomini e Donne. Sappiamo bene che la Tropea da anni è una delle protagoniste del Trono Over e che spesso ha fatto discutere il pubblico. In diverse occasioni la Dama è stata anche al centro di diverse discussioni che non sono passate inosservate.

Al momento tuttavia non sappiamo se Aurora non tornerà realmente a far parte del cast della prossima edizione. Vi invitiamo dunque a prendere i gossip come tali, almeno per il momento. Di certo però nei giorni a venire ne sapremo di più in merito e scopriremo cosa accadrà.