The Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez rivelano cosa non sopportano l’una dell’altro

1 Chiara Ferragni espone cosa la infastidisce di Fedez

Da oggi su Amazon Prime Video ci sono i primi episodio di The Ferragnez – La serie, lo show che mostra la vita di Chiara Ferragni e Fedez e di tutta la loro famiglia. Grazie a questa serie, quindi, abbiamo l’occasione di vedere com’è la vita del cantante e dell’imprenditrice digitale ben oltre la ballezza e la felicità che vediamo sui social.

Ecco che quindi, come già loro stessi avevano annunciato, nell’episodio intitolato It’s Christmas time, vediamo i due protagonisti nella prima seduta di terapia di coppia. Nel corso di essa appaiono le lamentele reciproche e in particolare Chiara, come riporta il sito Isa e Chia, riferisce quello che non sopporta del marito e cioè gli sbalzi di umore.

“La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui. Io sono più omogenea, raramente sono arrabbiata o giù”.

A questo punto Fedez ha risposto con cosa invece lui non sopporta della relazione e cioè il non essere quasi mai da soli.

“A volte facciamo troppe cose. Avrei più voglia di ritagliarmi degli spazi con lei da solo. Molte volte siamo attorniati da questo gruppo itinerante di persone. La famiglia, suoi amici, non miei. Io non ne ho di amici”.

La seduta è quindi andata avanti con uno scambio di battute per poi arrivare ad una conclusione…