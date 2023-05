NEWS

Nicolò Figini | 15 Maggio 2023

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha mostrato ai fan come sarà la location dell’anteprima della seconda stagione di The Ferragnez

La location dell’anteprima di The Ferragnez 2

Ormai mancano davvero pochi giorni al debutto della seconda stagione di The Ferragnez, la docu-serie che racconterà l’ultimo anno vissuto da Fedez e Chiara Ferragni. Questo ciclo di episodi, come il precedente, verrà rilasciato su Amazon Prime Video. Le prime puntate saranno disponibili a partire dal 18 maggio 2023, mentre le altre una settimana dopo. Inoltre, è previsto un episodio speciale dedicato al Festival di Sanremo che sarà rilasciato a settembre 2023.

Ad ogni modo, già da tempo, i fan sono a conoscenza del fatto che il giorno prima si terrà la conferenza stampa dedicata alla serie. Per tale ragione Chiara Ferragni, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato alcune Stories all’interno delle quali possiamo vedere come sarà la location il giorno dell’anteprima presso l’Arco della Pace, a Milano, dalle ore 19:00.

Come possiamo vedere dalle immagini qui sopra, che per il momento sono soltanto un progetto da realizzare, la location sarà illuminata da faretti che spareranno dei raggi blu e rosa. Verranno stesi dei tappeti rosa e ci saranno dei posti per sedere. La particolarità è che, siccome si svolgerà in piazza, l’evento sarà aperto al pubblico e chiunque ne avrà voglia potrà presentarsi.

Per quanto riguarda la seconda stagione di The Ferragnez sappiamo che ci saranno molte scene commoventi. Fedez durante una diretta sui social ha rivelato:

“Ci saranno episodio in cui si piangerà. Si racconterà un periodo complesso, ma solo tramite questi ci si accorge dei momenti preziosi della vita. Anche se non ho seguito il consiglio della terapista, mi era stato suggerito di fare dei video per i miei figli. Però non li ho fatti per scaramanzia.

Comunque ha iniziato a riprendere tutto da solo, come ha sempre fatto anche prima di conoscere Chiara. È uscito del materiale che forse potrebbe essere d’aiuto a chi sta affrontando lo stesso percorso. All’inizio, tuttavia, questo riprendersi era un strumento di distrazione”.

