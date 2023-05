NEWS

Nicolò Figini | 15 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Tensioni a L’Isola dei Famosi tra Mazzoli e Noise

Negli ultimi giorni a L’Isola dei Famosi 2023 abbiamo visto uno scontro tra gli amici Paolo Noise e Marco Mazzoli. Quest’ultimo si lamentava del fatto che l’altro naufrago non vuole mai fare nulla quando lui glielo chiede. A volte capita di annoiarsi e vorrebbe fare qualche attività divertente con lui, ma Noise sembra volere solo stare sdraiato sulla stuoia a dormire.

“Non solo oggi, è sempre così. Mi dà fastidio, sono la persona più attiva del mondo. Posso buttare la mia vita su una stuoia di mer*a? Se ti chiedo cinque minuti della tua esistenza ti costa tanto? Potrò avere anche io le mie esigenze”.

Oggi Paolo Noise ha fatto il primo passo durante il fine settimana per appianare le loro divergenze: “Ci tenevo a mettere a posto le cose perché siamo amici da una vita. Però è stata una serie di cose… Se potevamo evitare“. In sostanza ha cercato di comprendere le ragioni del litigio, anche se continua a essere ferito perché Marco non gli ha chiesto scusa per le forti parole che gli ha rivolto.

Mazzoli, a questo punto, si è detto felice del confronto. Poi il concorrente de L’Isola dei Famosi 2023 ha aggiunto: “Spero tu capisca il grande sforzo che sto facendo per accontentare un tuo desiderio. Sappi che io ci soffro tutti i giorni“. Davanti alle telecamere durante il confessionale, però, Paolo ha affermato:

“Partiamo dal presupposto che nessuno ha puntato la pistola contro Marco quando abbiamo preso la decisione di venire. Questa è un’esperienza che volevamo fare, molto particolare. Si è rivelata molto intensa. Ma a lui gli ha fatto bene”.

Le tensioni continuano, ma sembrano in parte superate.