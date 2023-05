NEWS

Nicolò Figini | 14 Maggio 2023

Fedez

In queste ore Fedez ha rivelato un dettaglio commovente sulla seconda stagione di The Ferragnez

La rivelazione commovente di Fedez

Questa mattina Fedez e Chiara Ferragni, che hanno passato gli ultimi giorni sul Lago di Garda, hanno approfittato del brutto tempo per fare una diretta Instagram in compagnia dei propri follower. I bambini, dopo aver fatto le valigie, hanno passato un po’ di tempo con la tata e i Ferragnez hanno potuto rispondere ad alcune domande di follower.

Tra queste non potevano mancare alcune curiosità in merito alla seconda stagione della docu-serie che li vede protagonisti. Chiara ha rivelato che le riprese sarebbero dovute iniziare nel marzo 2022, ma la notizia della malattia del marito ha fatti slittare il tutto di un mese.

In seguito qualcuno ha chiesto se si piangerà. L’influencer e il rapper hanno spiegato che ci saranno molti momenti commoventi. In particolare, Fedez ha affermato:

“Ci saranno episodio in cui si piangerà. Si racconterà un periodo complesso, ma solo tramite questi ci si accorge dei momenti preziosi della vita. Anche se non ho seguito il consiglio della terapista, mi era stato suggerito di fare dei video per i miei figli. Però non li ho fatti per scaramanzia.

Comunque ha iniziato a riprendere tutto da solo, come ha sempre fatto anche prima di conoscere Chiara. È uscito del materiale che forse potrebbe essere d’aiuto a chi sta affrontando lo stesso percorso. All’inizio, tuttavia, questo riprendersi era un strumento di distrazione”.

Chiara ha dichiarato che la prima puntata di The Ferragnez 2 è composta quasi totalmente da clip girate da Fedez. La troupe è stata presente, invece, per altri momenti che poi si vedranno in seguito. Possiamo aspettarci, quindi, di vedere questi commoventi momenti proprio in questa occasione.

