Vincenzo Chianese | 28 Maggio 2023

Chiara Ferragni Fedez

Rivelato l’esorbitante costo di The Ferragnez La Serie: ecco la cifra per la realizzazione per la show di Chiara Ferragni e Fedez

Ecco quanto è costata The Ferragnez La Serie

Sono trascorsi alcuni giorni da quando su Prime Video è arrivata la seconda stagione di The Ferragnez La Serie, che sta già ottenendo un successo incredibile. In breve infatti lo show di Chiara Ferragni e Fedez si è confermato essere il contenuto più visto sulla piattaforma streaming, e il pubblico si sta godendo i nuovi episodi. A settembre inoltre arriverà una puntata speciale della serie, interamente incentrata sul Festival di Sanremo. Tra lacrime, risate, e momenti che sono già diventati iconici, l’imprenditrice digitale e il rapper anche stavolta non si sono risparmiati, regalandoci un’emozione dietro l’altra. In queste ore però è emerso un dettaglio che non è passato inosservato, e che sta facendo già discutere.

Vi siete mai chiesti quanto è costata la realizzazione della serie? Adesso abbiamo la risposta. Le cifre da capogiro sono state rese disponibili dal Ministero della cultura, e stando a quanto si legge sul sito ufficiale pare che la prima stagione sia costata ben 5.695.287,00 euro. Ogni episodio si aggira intorno ai 710.000 euro, di conseguenza 14.238 euro circa al minuto.

Qualche giorno fa nel mentre c’è stata la premiere di The Ferragnez La Serie 2. Nel corso della serata così Chiara Ferragni e Fedez hanno rivelato se lo show ha rafforzato in qualche modo il loro rapporto. L’influencer a quel punto ha affermato: “Per me l’ha rafforzato, come tutte le cose difficili da gestire. Tutto l’anno scorso è stato un periodo pieno di emozioni positive, negative, che ci ha fortificato, ci ha messo alla prova. Siamo contenti di essere qua e speriamo di essere sempre più forti insieme”.

A dire la sua è stato anche Fedez, che ha aggiunto: “Io non so se mi sbilancerei a tal punto di dire che una serie possa aver rafforzato il nostro rapporto. Nella serie viene raccontato quello che viviamo, quindi non credo abbia influito sul rafforzamento della coppia”.