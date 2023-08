NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Agosto 2023

Ennesimo riconoscimento per i The Kolors, che vincono i Power Hits Estate di RTL 102.5 con la loro Italodisco

Italodisco dei The Kolors è il tormentone più amato dell’estate

Senza dubbio il tormentone più amato e ascoltato di questa rovente estate è stato Italodisco dei The Kolors. Da settimane infatti il brano è in cima a tutte le classifiche e col tempo ha ottenuto numerosi riconoscimenti, conquistando il cuore del pubblico. Solo nelle ultime ore, come se non bastasse, è arrivato l’ennesimo traguardo per la band, che ha dominato la stagione più calda dell’anno.

Ieri sera infatti, dall’Arena di Verona, si sono svolti i tradizionali Power Hits Estate di RTL 102.5 e nel corso della serata a salire sul palco sono stati tutti i più grandi artisti italiani. Numerosi i cantanti che sono stati premiati per i loro brani, tuttavia a vincere la kermesse è stata proprio Italodisco, che si conferma essere il tormentone più ascoltato dell’estate.

🎶🪩❣️ Dopo 10 settimane consecutive alla prima posizione, con #ITALODISCO i @TheKolors vincono la settima edizione di RTL 102.5 POWER HITS ESTATE! #RTL1025phe23 📲 https://t.co/iDld1y40ul pic.twitter.com/jMoO9ZtXvr — RTL 102.5 (@rtl1025) August 29, 2023

Grande soddisfazione dunque per i The Kolors, che si stanno godendo il meritato successo. Di recente intanto, Stash ha rivelato in quale momento ha capito che Italodisco aveva le carte in regola per diventare una hit. Queste le sue dichiarazioni:

“Quando abbiamo capito che qualcosa stava succedendo? Innanzitutto, prima che uscisse, quando per la prima volta in assoluto ho sentito mia figlia cantare una canzone a memoria che non fosse Baby Shark. Lì ho pensato che potesse avere carte in regola per diventare una hit. Però la scena che ho ben chiara nella mente è quando, uscita da un paio di settimane, eravamo in studio a Milano e ci ritrovammo a fare una pausa caffè. Ricordo che c’erano una signora con la nipotina che cantavano a memoria il ritornello, è stato lì che ho pensato che la canzone fosse trasversale. Quello è stato il momento in cui non dico di aver pensato ‘Wow abbiamo fatto la hit’, ma che potesse essere un segnale affinché succedesse qualcosa di positivo”.