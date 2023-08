I The Kolors superano i confini dell’Italia: Italodisco conquista le classifiche estere

NEWS

Debora Parigi | 12 Agosto 2023

Grande successo per i The Kolors e la loro Italodisco, dopo aver conquistato l’Italia stanno facendo lo stesso con il resto d’Europa

Italodisco dei The Kolors super ascoltata anche all’estero

È in procinto di essere eletta in Italia come canzone dell’estate 2023 visto il grande successo che ha avuto nei mesi passati e continua ad avere ancora adesso. Italodisco dei The Kolors piace proprio a tutti e supera in classifica cantanti che sono veri esperti di tormentoni. Ma forse è così amata proprio perché la band non l’ha realizzata con l’obiettivo di essere un tormentone, ma solo perché a loro piaceva.

Come riporta la pagina social Social Artist, da ormai quattro settimane Italodisco si trova alla prima posizione dell’Airplay radiofonico e della classifica dei sigoli più venduti (dati FIMI). Insomma, in Italia è la regina di questa estate. Ma a quanto pare non ha intenzione di rimanere entro i confini nazionale, ma di espandersi.

Saranno quindi molto felici i The Kolors (che ricordiamo essere usciti da Amici vincendo nel 2015 la quattordicesima edizione) nello scoprire che la loro canzone è molto ascoltata anche all’estero. Pare infatti che stia conquistando il mercato musicale non solo europeo, ma anche mondiale. Attualmente è già presente nelle classifiche Spotify di Svizzera, Polonia e Lituania, ma questo singolo da record continua a espandersi.

Secondo sempre come riportato da Social Artist, Italodisco compare nelle ricerche Shazam di tantissimi Paesi. A tal proposito è terza in Austria, quindicesima in Germania, sessantanovesima in Norvegia e settantatreesima in Ungheria. E poi la troviamo alla posizione 103 in Belgio, alla 132 in Croazia, alla 143 nei Paesi Bassi, alla 147 in Spagna e alla 173 in Irlanda. Concludiamo riferendo anche un grande traguardo che va oltre il nostro continente: è alla ventunesima posizione della ricerca Shazam a livello mondiale.