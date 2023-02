NEWS

Andrea Sanna | 4 Febbraio 2023

The Voice Senior, Aida Cooper alle Bind

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di The Voice Senior. Sul palco, tra i tanti protagonisti, durante le Blind Audition è spuntata anche Aida Cooper. La 74enne è una delle coriste e vocalist più famose del nostro Paese e negli anni ha avuto il piacere di lavorare accanto a grandi nomi della musica italiana, da Anna Oxa a RIccardo Cocciante, per passare a Eros Ramazzotti o Franco Simone (giusto per citarne alcuni).

Tra queste collaborazioni, però, una delle più durature è quella con Mia Martini e Loredana Bertè. Per ben 20 anni, più o meno, ha lavorato accanto all’indimenticabile artista e poi insieme proprio alla giudice di The Voice Senior. Sul palco Aida Cooper ha intonato Non farti cadere le braccia di Edoardo Bennato. Chiaramente la Bertè l’ha riconosciuta immediatamente e ha pigiato il bottone. Subito dopo tutti gli altri, eccetto Gigi D’Alessio, fermato da Loredana e dunque bloccato.

Nella clip di presentazione per The Voice Senior, Aida Cooper ha rivelato che per mantenersi a Milano ha fatto piano bar e ha conosciuto il batterista di Mia Martini, il quale le ha poi proposto di farle da corista. Un incontro importante per la sua carriera ed è qui che ha condiviso il palco anche con Rossana Casale (anche lei corista ai tempi).

Entrambe hanno attirato l’attenzione di Loredana Bertè, intenzionata a lavorarci insieme e così è stato. La giudice di The Voice Senior per lei è una cara amica e la considera una sorella, così ama chiamarla. Si conoscono da ben 50 anni e dal 1979 lavorano insieme:

“Abbiamo fatto un sacco di serate, un sacco di tournée e un sacco di litigate, ma ci vogliamo bene. Se non mi riconosce la mando a fanc*** in diretta!”, ha detto scherzosa durante la chiacchierata con Antonella Clerici prima di salire sul palco di The Voice Senior.

Come dicevamo, però, la coach di The Voice Senior si è girata subito ed è rimasta sorpresa nel trovarla lì. Aida Cooper, al termine dell’esibizione ha poi deciso di unirsi al team Bertè e, insieme a Loredana ha duettato sulle note di Tu no di Mia Martini. Davvero una grande emozione!