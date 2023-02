NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Febbraio 2023

Crisi per Francesco Totti e Noemi?

Negli ultimi mesi come sappiamo si è parlato a lungo di Francesco Totti. la separazione tra l’ex Capitano della Roma e Ilary Blasi infatti per settimane ha fatto discutere l’Italia intera, e numerosi sono stati i retroscena emersi nel corso del tempo. Nel mentre l’ex calciatore si è rifatto una vita e ha così iniziato una chiacchierata relazione con Noemi Bocchi, sua attuale compagna. Stando a quanto rivelato da Francesco in persona nel corso di un’intervista bomba rilasciata a Il Corriere della Sera, la storia tra i due sarebbe iniziata esattamente un anno fa, ma solo dopo la rottura ufficiale dalla Blasi la coppia ha deciso di uscire allo scoperto. Poco prima di Natale, come se non bastasse, Totti e la Bocchi hanno anche dato il via a una convivenza, segno dunque che tutto starebbe procedendo nel migliore dei modi.

Nelle ultime ore però un nuovo pettegolezzo sta travolgendo Francesco e la sua compagna. Secondo alcuni esperti di gossip infatti Totti e Noemi sarebbero in crisi, e nell’ambiente c’è chi addirittura giura che i due si siano già lasciati. Come se non bastasse a sostegno di questa tesi ci sarebbe anche un indizio social che non è sfuggito ai più.

Pare infatti che Noemi Bocchi abbia smesso di seguire Francesco Totti e a quel punto i pettegolezzi su questa presunta crisi si sono alimentati. Nonostante le malelingue del web però al momento né l’ex Capitano della Roma né tantomeno la sua compagna sono intervenuti per fare chiarezza sulla situazione ed entrambi stanno preferendo mantenere la privacy.

Non è da escludere tuttavia che nelle prossime ore Totti decida di rompere il silenzio per rivelare quello che starebbe accadendo. Naturalmente noi di Novella2000.it saremo pronti ad aggiornarvi con tutte le news del caso, con l’auspicio di poter smentire questi pettegolezzi.