Vincenzo Chianese | 21 Gennaio 2023

A The Voice Senior arriva un ex naufrago de L’Isola dei Famosi, ma Loredana Bertè non lo riconosce: la gaffe della cantante.

Da pochi giorni è partita ufficialmente la terza edizione di The Voice Senior che anche quest’anno è condotta da Antonella Clerici. A tornare nelle vesti di giudici sono invece Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri, che per la prima volta si mettono alla prova con questa esperienza. Solo poche ore fa su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata del talent show, e al momento stiamo ancora assistendo alle Blind Audition, durante le quali ogni giudice compone il suo team.

Nel corso della serata tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Ad arrivare sul palco è stato infatti un ex naufrago de L’Isola dei Famosi, che ha stupito il pubblico con le sue doti canore. Di chi parliamo? Di Peppe Quintale, che ha preso parte al reality show quando alla conduzione c’era ancora Simona Ventura.

Il comico quest’anno ha deciso di rimettersi in gioco e ha così deciso di partecipare a The Voice Senior, dove ha conquistato il cuore della giuria. Tuttavia a non passare inosservata è stata una gaffe di Loredana Bertè, che ha fatto divertire il web. La cantante infatti non ha riconosciuto Quintale, che ha invece immediatamente convinto Clementino. Il rapper si è così immediatamente girato, e Peppe è entrato a far parte della sua squadra.

Incantati da questa versione inedita di Peppe Quintale#TheVoiceSenior pic.twitter.com/4j6i756Lgv — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) January 20, 2023

Non è mancato lo stupore anche degli altri giudici, che hanno apprezzato l’esibizione di Quintale. A riconoscere l’ex naufrago è stato infatti anche Gigi D’Alessio, che si è complimentato con lui. Nelle prossime puntate nel mentre scopriremo come si concluderanno le Blind Audition e quali saranno le scelte dei giudici. Ma chi sarà quest’anno a vincere il talent show di Rai 1? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul mondo dello spettacolo.