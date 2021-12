Sul palco di The Voice Senior arriva Iva Zanicchi, ma Loredana Bertè non la riconosce: la gaffe della cantante e quello che è accaduto.

Iva Zanicchi a The Voice Senior

Continuano le emozioni a The Voice Senior. Il talent show, ormai giunto alla sua seconda edizione, anche quest’anno si sta rivelando essere un enorme successo e non mancano i colpi di scena e tante risate. Solo la scorsa settimana come sappiamo ad arrivare sul palco è stato Fabrizio Pausini, padre della nostra amatissima Laura Pausini. Nel corso dell’ultima puntata invece gli autori hanno voluto fare una sorpresa ai quattro giudici del programma, facendo arrivare a cantare Iva Zanicchi! L’amata cantante così si è presentata e parlando con Antonella Clerici ha affermato:

“Io mi chiamerei Teresa, ma tutti mi chiamano Iva. Canto da sempre e vengo dall’Emilia Romagna. Diciamo che ho avuto anche un discreto successo nella mia carriera. In casa però mi considerano una cuoca. Vengono tutti da me a mangiare. Eccomi qua Antonella. Stiamo preparando uno scherzo per i coach. Cercherò di camuffare un po’ la voce. E se non mi riconoscono? Se Orietta non mi riconosce le strappo i peli. Ho timore che non mi riconoscano, sono seria Antonellina. Ti immagini se pensano che è ‘una che vuole imitare Iva Zanicchi’. Sono molto tesa, guarda la mano come trema”.

Una volta sul palco di The Voice Senior Iva Zanicchi ha iniziato a cantare La Mia Solitudine. A quel punto però è arrivata una piccola gaffe di Loredana Bertè. L’artista infatti ha affermato:

“Sembra un po’ stonata questa…però la voce è molto bella”.

Poco dopo però Orietta Berti ha riconosciuto la voce di Iva Zanicchi e i quattro giudici di The Voice Senior si sono così girati, trovandosi davanti proprio la cantante. Il bel momento naturalmente non è passato inosservato e sui social in molti hanno commentato la scena. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate del talent show? Non resta che attendere per scoprirlo.

