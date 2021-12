1 The Voice Senior: tra i concorrenti il papà della Pausini

Fabrizio, il papà di Laura Pausini a The Voice Senior

A The Voice Senior le sorprese non finiscono mai! Ieri sera durante la seconda puntata delle Blind Auditions sul palco del talent musicale abbiamo avuto il piacere di assistere all’esibizione del padre di Laura Pausini! Ebbene sì, avete capito bene! Musicista di professione, Fabrizio ha 76 anni ed è originario di Solarolo. Ha voluto provare a mettersi in gioco grazie anche ai suoi 3 nipotini Matteo, Cecilia e Paola, che l’hanno convinto:

“Nonno c’è The Voice Senior, quest’anno ci devi andare eh!”

Cresciuto a pane e musica, ha trasmesso questa passione a sua figlia Laura Pausini che, oggi, è la cantante italiana più famosa, pluripremiata e acclamata al mondo. Proprio lei definisce suo padre “buono, divertente, sognatore e un po’ matto”. Fabrizio, come da lui spiegato, è una persona a cui piace scherzare, fare delle sorprese, ecco perché Laura ha utilizzato questi aggettivi.

Sul palco di The Voice Senior, Fabrizio ha portato “Ed io, tra di voi”, pezzo storico della discografia di Charles Aznavour, adattato da Sergio Bardotti. Piccola chicca: il cantautore francese (con cui sua figlia ha avuto il piacere di duettare) è il suo artista preferito! Al primo ascolto tutti e 4 i giudici si sono girati immediatamente (anche se poi ha scelto Gigi D’Alessio) e scoperto si trattasse del papà di Laura Pausini sono rimasti piacevolmente colpiti e si sono complimentati con lui.

Fabrizio ha spiegato che tutti, compresa Laura, sapevano che avrebbe preso parte alla trasmissione e che avrebbe provato a conquistare un posto. Ma ecco il momento della presentazione ed esibizione a The Voice Senior!

Insomma, possiamo dire senza alcun dubbio: buon sangue non mente!

Ma come avrà reagito Laura Pausini e la famiglia dopo questa esibizione di papà (o meglio babbo come preferisce lei) Fabrizio a The Voice Senior?