1 Parla la mamma di Sophie Codegoni

Solo qualche giorno fa nella casa del Grande Fratello Vip 6 c’è stata una durissime lite tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti ha fatto una battuta sulla sua compagna d’avventura che non è piaciuta ai più, affermando come a sua detta come sia troppo rifatta e di plastica. A quel punto sia i concorrenti in casa che gli utenti sul web si sono letteralmente divisi e in molti si sono schierati contro Soleil. Ma non solo. A intervenire, dicendo la sua, è stato anche il padre di Sophie, che ha duramente attaccato la Sorge dichiarando:

“E comunque è meglio farsi le tette che farsi i mariti delle altre”.

Naturalmente nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 la questione è stata affrontata, e non è mancata la reazione di Soleil Sorge alle parole del padre di Sophie Codegoni. Tuttavia come se non bastasse nelle ultime ore a intervenire sulla questione è stata anche la mamma dell’ex tronista di Uomini e Donne, che a sua volta si è scagliata contro l’influencer. Dopo aver postato l’immagine di un pagliaccio infatti, la madre di Sophie ha affermato:

“Vorrei condividere con voi questo mio pensiero: è proprio vero che nella vita vanno avanti i bulli e le brave persone non vengono considerate. Ma va bene così, perché noi andremo sempre avanti a testa alta”.

La mamma di Sophie Codegoni contro Soleil Sorge. pic.twitter.com/qfinGyYXEh — disagiotv (@disagio_tv) December 11, 2021

Nel mente anche gran parte dei Vipponi in casa si sono schierati dalla parte di Sophie Codegoni, e in particolare Valeria Marini. Andiamo a rivedere le dichiarazioni della showgirl.