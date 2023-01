NEWS

Andrea Sanna | 15 Gennaio 2023

Lisa canta Mia Martini a The Voice Senior

Questo venerdì su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di The Voice Senior. Tra i tanti concorrenti Lisa Manosperti ha attirato l’attenzione non solo del pubblico con la sua esibizione, ma anche dei giudici. In particolare Loredana Bertè.

Antonella Clerici ha introdotto la performance dell’insegnante di canto, sulle note di Almeno tu nell’universo, brano storico dell’indimenticabile Mia Martini. E non è mancata la reazione della giudice e dei suoi colleghi. Una scelta sicuramente coraggiosa e rischiosa, che Lisa a The Voice Senior ha saputo portare a casa in maniera egregia.

Fin dalle prime note Loredana Bertè, come mostrato dal video sotto, ha riconosciuto subito si trattasse della canzone di sua sorella Mia. Ed è stata anche la prima a pigiare il pulsante e girarsi per conoscere Lisa Manosperti. Colpiti anche gli altri giudici. Nell’ordine a voltarsi subito dopo a The Voice Senior Gigi D’Alessio, seguito da i Ricchi e Poveri e, infine, Clementino.

Lisa Manosperti ha davvero convinto ed emozionato. Loredana Berté al termine ha applaudito la concorrente e si è alzata in piedi. La giudice ha confidato di essersi molto emozionata e di aver sentito il dolore nella sua voce: “Mi è arrivata dentro”, ha detto. Dello stesso avviso anche i Ricchi e Poveri, che si sono complimentati con lei per aver “cantato con il cuore”. Dal canto suo, invece Gigi D’Alessio ha fatto notare come in precedenza nessuno dei giudici si sia mai girato per un brano di Mia Martini, spiegandone i motivi. Per poi dire: “Stavolta Loredana si è girata e per fare girare Loredana su Mia Martini, devi essere davvero tanta, tanta, tanta roba”.

Quel dolore che ha avvertito Loredana Bertè, Lisa Manosperti lo porta dentro e l’ha spiegato lei stessa nella clip di presentazione a The Voice Senior. L’aspirante cantante ha fatto sapere che ha perso suo figlio poco tempo fa. Per lei è ancora chiaramente una ferita aperta e non è facile parlarne. Sta cercando e provando a rialzarsi grazie all’amore per la famiglia e sua figlia. Ma l’ha fatto anche grazie alla musica.

Concetto che poi ha spiegato anche ai giudici. Lisa di The Voice Senior ha detto di aver cantato quel brano perché ne ama lo stile e perché si porta dentro un dolore enorme, che spunta fuori quando canta. Poi ha concluso: “Fare girare Loredana, per me è già una vittoria”.

La giudice di The Voice Senior Loredana Bertè l’ha voluta e accolta nel suo team: “Divideremo insieme questo dolore perché io lo porto ancora, sempre, ogni minuto della mia giornata, tutti i giorni. Vieni con me? Ti amo”. Una storia, questa, che ha emozionato anche il pubblico.