NEWS

Andrea Sanna | 15 Gennaio 2023

L’ultima stoccata di Shakira

La canzone di Shakira con un chiarissimo dissing al suo ex Gerard Piqué e alla nuova compagna di quest’ultimo. Ma non solo. Perché leggendo bene le varie parti del pezzo ci sono diversi riferimenti anche ad altre persone vicine all’ex numero 3 del Barcellona. E parliamo dei suoi genitori.

Nonostante la rottura da Gerard Piqué, Shakira vive ancora oggi vicino all’abitazione dei genitori del suo ex compagno e, come abbiamo visto, proprio la madre di quest’ultimo è stata citata nel brano.

In un punto del testo dell’ultimo successo, Shakira dice rivolgendosi al suo ex: “Mi hai lasciato con mia suocera come vicina”. Insomma sicuramente non una frase d’apprezzamento, anzi. L’esatto opposto. Proprio a questo vogliamo agganciarci per raccontarvi la notizia delle ultime ore. E arriva dopo la replica di Piqué. A riportare l’accaduto è Jordi Basté. Il presentatore di El món su RAC1 ha fatto sapere che la cantante colombiana ha piazzato in uno dei terrazzi della sua abitazione un pupazzo di una strega. E da qui ne è emerso anche un video, come mostrato qui sotto.

🧙‍♀️🔊 Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023

Ora vi chiederete: e quindi dove sta il nesso logico e perché le cose sono collegate? Ve lo spieghiamo. Non sappiamo se si tratti o meno di un caso, ma il gesto di Shakira è balzato all’occhio. A colpire, infatti, è che questo oggetto (la strega per intenderci) si affaccia al terrazzo ed è posizionato proprio verso la cucina della casa dei suoi ex suoceri.

E pensate…. non è nemmeno finita qui. Questo perché Shakira, come mostrato dal video, ha anche deciso di movimentare un po’ la giornata. In che modo? Ha acceso lo stereo di casa sua e ha messo su il suo brano Music Sessions Vol. 53, a tutto volume. Gesto che in tanti hanno interpretato come una chiara stoccata al suo ex.

Anche questa mossa fatta da Shakira ha diviso il pubblico del web e non è mancata l’ironia da parte di tanti utenti. Voi che ne pensate?